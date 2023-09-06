Autobus serale: undici nuove linee nell'Île-de-France
Dal 2019, Île-de-France Mobilités ha sviluppato un servizio di autobus serali nelle periferie interne ed esterne. E quest'estate, il servizio si sta evolvendo con undici nuove linee di autobus serali creati in cinque territori dell'Ile-de-France :
- Roissy Ovest
- Roissy Est
- Paese di Montereau
- Fontainebleau - Moret
- Valle del Loing - Nemours
Cosa sono gli autobus serali?
L'autobus sta aspettando il treno per riportarti a casa!
Dal 2019, Île-de-France Mobilités ha sviluppato linee di autobus serali, un servizio di autobus che prende il posto delle linee di autobus regolari, la sera, prima dell'inizio del servizio Noctilien, per portare i viaggiatori in ritardo a casa, all'uscita della stazione.
Un servizio, progettato per consentire ai residenti dell'Ile-de-France di percorrere più facilmente l'ultimo miglio tra la stazione e le loro case e facilitare l'accesso alle attività ricreative della capitale.
Autobus serale, come funziona?
Se gli orari cambiano a seconda del territorio servito, la modalità di funzionamento rimane la stessa:
- L'autobus attende i passeggeri alla stazione all'uscita del treno,
- I passeggeri salgono a bordo, convalidano* e indicano al conducente la loro fermata nella zona servita,
- Il conducente regola il suo percorso in base alle richieste dei passeggeri a bordo.
Il tuo treno è in ritardo?
Il treno è in ritardo? Non fatevi prendere dal panico, il servizio di autobus serale si adatta alla realtà del traffico e attende alla stazione l'arrivo del vostro treno.
* tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités operano su linee di autobus serali.
Autobus serali: undici nuove linee create in cinque regioni dell'Ile-de-France da questa estate
Il servizio di autobus serale si sta sviluppando nell'Île-de-France! Nuove linee aumentano il numero di servizi da 25 a 36 nell'Île-de-France, scoprile.
Roissy Ovest
Creazione di 3 nuovi autobus serali presso:
- Goussainville
- Gonesse
- cantone di Garges
Roissy Est
Creazione di 3 nuovi autobus serali presso:
- Mitry-le-Neuf
- Mitry-Claye
- Villeparisis
Paese di Montereau
Creazione di 2 nuovi servizi presso:
- Montereau Nord
- Montereau Sud
Fontenainebleau - Moret
Creazione di 2 nuovi autobus serali presso:
- Fontainebleau-Avon
- Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons
Valle del Loing – Nemours
Creazione di un nuovo autobus serale presso:
- Nemours