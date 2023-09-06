Autobus serale: undici nuove linee nell'Île-de-France

Dal 2019, Île-de-France Mobilités ha sviluppato un servizio di autobus serali nelle periferie interne ed esterne. E quest'estate, il servizio si sta evolvendo con undici nuove linee di autobus serali creati in cinque territori dell'Ile-de-France :

  • Roissy Ovest
  • Roissy Est
  • Paese di Montereau
  • Fontainebleau - Moret
  • Valle del Loing - Nemours

Cosa sono gli autobus serali?

L'autobus sta aspettando il treno per riportarti a casa!

Dal 2019, Île-de-France Mobilités ha sviluppato linee di autobus serali, un servizio di autobus che prende il posto delle linee di autobus regolari, la sera, prima dell'inizio del servizio Noctilien, per portare i viaggiatori in ritardo a casa, all'uscita della stazione.

Un servizio, progettato per consentire ai residenti dell'Ile-de-France di percorrere più facilmente l'ultimo miglio tra la stazione e le loro case e facilitare l'accesso alle attività ricreative della capitale.

Autobus serale, come funziona?

Se gli orari cambiano a seconda del territorio servito, la modalità di funzionamento rimane la stessa:

  • L'autobus attende i passeggeri alla stazione all'uscita del treno,
  • I passeggeri salgono a bordo, convalidano* e indicano al conducente la loro fermata nella zona servita,
  • Il conducente regola il suo percorso in base alle richieste dei passeggeri a bordo.

Il tuo treno è in ritardo?

Il treno è in ritardo? Non fatevi prendere dal panico, il servizio di autobus serale si adatta alla realtà del traffico e attende alla stazione l'arrivo del vostro treno.

* tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités operano su linee di autobus serali.

Autobus serali: undici nuove linee create in cinque regioni dell'Ile-de-France da questa estate

Il servizio di autobus serale si sta sviluppando nell'Île-de-France! Nuove linee aumentano il numero di servizi da 25 a 36 nell'Île-de-France, scoprile.

Roissy Ovest

Creazione di 3 nuovi autobus serali presso:

  • Goussainville
  • Gonesse
  • cantone di Garges

Roissy Est

Creazione di 3 nuovi autobus serali presso:

  • Mitry-le-Neuf
  • Mitry-Claye
  • Villeparisis

Paese di Montereau

Creazione di 2 nuovi servizi presso:

  • Montereau Nord
  • Montereau Sud

Fontenainebleau - Moret

Creazione di 2 nuovi autobus serali presso:

  • Fontainebleau-Avon
  • Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons

Valle del Loing – Nemours

Creazione di un nuovo autobus serale presso:

  • Nemours