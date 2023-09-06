Autobus serale: undici nuove linee nell'Île-de-France

Dal 2019, Île-de-France Mobilités ha sviluppato un servizio di autobus serali nelle periferie interne ed esterne. E quest'estate, il servizio si sta evolvendo con undici nuove linee di autobus serali creati in cinque territori dell'Ile-de-France :

Roissy Ovest

Roissy Est

Paese di Montereau

Fontainebleau - Moret

Valle del Loing - Nemours