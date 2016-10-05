10.000 nuovi spazi Park and Ride per parcheggiare l'auto e accedere facilmente alle stazioni
Il Park and Ride si riferisce a un parcheggio custodito situato vicino a una stazione ferroviaria o a una stazione ferroviaria. Accoglie gli utenti che utilizzano l'auto privata per raggiungere la rete di trasporto pubblico.
In cambio di un abbonamento (tra 0 € e 40 € al mese nelle periferie esterne), gli utenti beneficiano di un parcheggio garantito in un ambiente pulito, ben tenuto, accessibile e dotato di un dispositivo di sicurezza completo (dispositivi anti-intrusione, anti-parcheggio selvaggio, videosorveglianza).
Per gli utenti abituali di Park and Ride, considera Navigo!
La carta Navigo consente in alcune città dell'Île-de-France, l'accesso ai parcheggi, a condizione che si disponga di un pacchetto di trasporto valido e si disponga di un abbonamento al Park and Ride.
Sviluppo di nuovi servizi opzionali
Altre misure potrebbero essere proposte come il parcheggio custodito per i veicoli a motore a due ruote, il prestito o il noleggio di armadietti sicuri per gli utenti di veicoli a motore a due ruote e/o biciclette (ad esempio deposito casco), armadietti, servizi di portineria, ecc.
Mappa del sito dei park and ride in Île-de-France. Nord-ovest: obiettivo circa 23.000 posti. Nord-Est: obiettivo circa 24.000 posti.