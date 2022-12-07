Parcheggio Relais : 10.000 posti aggiuntivi entro il 2028
Le nostre strutture park-and-ride per facilitare l'accesso ai trasporti pubblici. 10.000 posti aggiuntivi entro la fine del 2028. Gratis con un abbonamento annuale Navigo o immagina R
L'auto e i trasporti pubblici sono complementari per molti residenti dell'Ile-de-France che devono prendere in prestito il loro veicolo ogni giorno per raggiungere la stazione ferroviaria più vicina.
Con l'idea di rendere la vita più facile ai residenti dell'Ile-de-France, incoraggiare l'intermodalità e pensare al trasporto nella logica dell'"ultimo miglio", il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha votato il 7 dicembre 2022 per continuare il programma Label Parking Relais nel 2022-2028.
Questo programma, lanciato nel 2016, ha permesso la costruzione di 21.695 posti, di cui 10.000 etichettati Île-de-France Mobilités, distribuiti su 77 parcheggi della rete di trasporto nell'Île-de-France.
Chi può beneficiare delle offerte Parking Relais ?
Con, per prima idea, quella di offrire parcheggi vicino alle stazioni, puliti e sicuri che ottimizzino gli spostamenti quotidiani dei viaggiatori, abbonati e non, questi parcheggi offrono tariffe vantaggiose per tutti, e parcheggio gratuito, per gli abbonati:
- Navigo annuale
- Imagine R 18+ anni
- Navigo prezzi annuali senior
10.000 nuovi posti e un approccio più responsabile
Per soddisfare le esigenze e le considerazioni dei viaggiatori e allinearsi ai requisiti ambientali e normativi (zona metropolitana a basse emissioni, legge sul clima, legge 3DS, ecc.), il Label Parking Relais ha modellato il piano di costruzione di questo nuovo programma sotto il segno della mobilità di domani.
Tra gli obiettivi:
- Un'architettura urbana che limita l'artificializzazione dei suoli
- Stazioni di ricarica per veicoli elettrici
- Tariffe preferenziali nei giorni di "picco di inquinamento" e nei fine settimana
Parcheggio Relais della stazione Combs-la-Ville - Quincy
Inizio lavori: annunciate 14 città e 6.000 nuovi posti
Île-de-France Mobilités ha annunciato i nomi delle prime 14 stazioni che beneficeranno di parcheggi e 6.000 posti. Tra questi:
- Coulommiers (77)
- Ecouen- Ezanville (95)
- Goussainville (95)
- Lieusaint-Moissy (77)
- Melun (77)
- Palazzo (91)
- Saint-Michel-sur-Orge (91)
- cantone di Savigny-le-Temple-Nandy (77)
- Torcy (77)
- Valmondois (95)
- Marolles-en-Hurepoix (91)
- Noisiel (77)
- Les Mureaux (78)
- Villepinte-Parc-Sausset (93)
Buone notizie per tutti i lavoratori e gli abitanti delle periferie interne ed esterne che potranno, con più semplicità, passare dal proprio veicolo alla RER o al treno e risparmiare, ogni giorno, tempo!