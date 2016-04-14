142 stazioni nella regione Ile-de-France dotate di un sistema di teleoperazione entro il 2018

La teleoperazione consente di controllare scale mobili, ascensori, cancelli di convalida e illuminazione da un centro operativo. Oggi, funzionano solo quando gli agenti sono presenti.

Domani, grazie alla teleoperazione, opereranno per tutta la durata del servizio. Dopo una prima fase di sperimentazione in Val d'Or (linea L), poi in 14 stazioni della RER B nord, il sistema sarà esteso a 142 stazioni SNCF. 300 nuove telecamere consentiranno il monitoraggio remoto del corretto funzionamento e l'intervento su 200 ascensori, 112 scale mobili e 325 linee di cancelli di validazione.

I 6 principali contributi della teleoperazione: