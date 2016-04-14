142 stazioni nella regione Ile-de-France dotate di un sistema di teleoperazione entro il 2018
La teleoperazione consente di controllare scale mobili, ascensori, cancelli di convalida e illuminazione da un centro operativo. Oggi, funzionano solo quando gli agenti sono presenti.
Domani, grazie alla teleoperazione, opereranno per tutta la durata del servizio. Dopo una prima fase di sperimentazione in Val d'Or (linea L), poi in 14 stazioni della RER B nord, il sistema sarà esteso a 142 stazioni SNCF. 300 nuove telecamere consentiranno il monitoraggio remoto del corretto funzionamento e l'intervento su 200 ascensori, 112 scale mobili e 325 linee di cancelli di validazione.
I 6 principali contributi della teleoperazione:
- Riduzione del consumo di elettricità di 5 milioni di kWh all'anno, ovvero il consumo annuo di una città di circa 50.000 abitanti (Annecy ad esempio), spegnendo da remoto la stazione alla fine del servizio;
- Migliore disponibilità delle apparecchiature grazie al loro funzionamento per tutta la durata del servizio (in alcune stazioni le apparecchiature saranno disponibili per il doppio del tempo), un riavvio più rapido in caso di arresto intempestivo (ad esempio il ripristino remoto di una scala mobile) e un migliore rilevamento dei guasti. Il centro operativo riceverà un avviso in tempo reale. La dematerializzazione dei documenti di manutenzione delle apparecchiature consentirà un intervento in stazione anche se non c'è un agente, riducendo così i tempi di rientro in servizio;
- Maggiore disponibilità degli agenti (agenti di vendita nelle stazioni o squadre di linea mobili). Liberati dai compiti di manutenzione, possono concentrarsi nuovamente sulla loro missione principale: accogliere, informare e supportare i viaggiatori. Riceveranno un alert in tempo reale, grazie allo sviluppo di un'applicazione sul proprio smartphone, che permetterà loro di essere molto più reattivi.
- Aumento previsto delle convalide di circa il 10% con validatori che ora opereranno per tutta la durata del servizio;
- Miglioramento indiretto della sicurezza mediante l'installazione di 300 telecamere aggiuntive su ascensori, scale mobili e linee di validazione, che possono integrare la rete di telecamere esistente;
- Migliore risposta ai problemi di informazione sull'accessibilità. L'operazione remota consentirà infine di trasmettere, in tempo reale, lo stato di disponibilità di ascensori e scale mobili alle persone con mobilità ridotta (PRM).