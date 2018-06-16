16 giugno 2018: il Regio 2N arriva sull'asse Parigi-Montereau della linea R

Il dispiegamento dei nuovi convogli Regio 2N è iniziato lo scorso dicembre sulla linea R, con 11 convogli consegnati sull'asse Montereau-Melun via Héricy fino ad oggi.

Dal 18 giugno, 3 nuovi treni Regio 2N circoleranno tra Paris-Gare de Lyon e Montereau, raggiungendo i 19 treni entro la fine dell'estate. Da dicembre, nuovi treni saranno gradualmente impiegati tra Paris-Gare de Lyon e Montargis, per soddisfare le esigenze di tutti i 72.000 passeggeri sulla linea.

La flotta alla fine sarà composta da 42 treni, finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités, per un costo di 589 milioni di euro.