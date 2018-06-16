16 giugno 2018: il Regio 2N arriva sull'asse Parigi-Montereau della linea R
Il dispiegamento dei nuovi convogli Regio 2N è iniziato lo scorso dicembre sulla linea R, con 11 convogli consegnati sull'asse Montereau-Melun via Héricy fino ad oggi.
Dal 18 giugno, 3 nuovi treni Regio 2N circoleranno tra Paris-Gare de Lyon e Montereau, raggiungendo i 19 treni entro la fine dell'estate. Da dicembre, nuovi treni saranno gradualmente impiegati tra Paris-Gare de Lyon e Montargis, per soddisfare le esigenze di tutti i 72.000 passeggeri sulla linea.
La flotta alla fine sarà composta da 42 treni, finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités, per un costo di 589 milioni di euro.
Il Regio 2N: un treno pensato per i passeggeri
Sia che tu voglia lavorare, leggere, dormire o chiacchierare con i tuoi vicini, l'attrezzatura del Regio 2N Transilien offre a tutti il viaggio che desiderano. La presenza di braccioli, prese di corrente ma anche un'illuminazione omogenea, permettono a tutti di leggere, riposare o lavorare. I viaggiatori potranno godere, per un maggiore comfort in inverno, di riscaldamento a pavimento e in estate di aria condizionata.
Chi vuole lavorare o semplicemente ricaricare il proprio cellulare potrà farlo anche grazie alle prese elettriche da 220v installate tra i sedili.
Le aree ciclabili sono disponibili anche per i viaggiatori che combinano treno e bicicletta nei loro spostamenti quotidiani.
- Informazioni per i passeggeri: il passeggero ha accesso in qualsiasi momento alle informazioni sul suo viaggio, aggiornate: nome e numero di fermate, durata del viaggio ed eventuali collegamenti con altri treni, autobus, tram, metropolitana.
- Accessibilità: un treno accessibile al 100% progettato per semplificare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta con accesso a livello alle piattaforme o maniglie attaccate al sedile. Queste strutture andranno a beneficio di tutti i viaggiatori.
- Sicurezza: al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri in tutte le aree del treno, ogni convoglio Regio 2N è dotato di 25 telecamere di sorveglianza. Il Regio 2N è un cosiddetto convoglio "boa" che consente un facile accesso da una vettura all'altra. Sono state inoltre aggiunte luci alle piattaforme per migliorare il senso di sicurezza.
Percorsi dei nuovi treni Regio2N sulla linea N e R. 19 nuovi treni sulla linea D dalla fine del 2019. 42 nuovi treni sulla linea R entro il 2019. 73 nuovi treni sulla linea N entro il 2021. Île-de-France Mobilités finanzia il rinnovo dei treni al 100%.
708 Treni nuovi o rinnovati tra il 2016 e il 2021