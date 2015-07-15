Eleonora

Véligo è stato creato da Île-de-France Mobilités per incoraggiare i viaggiatori a utilizzare la bicicletta oltre ai trasporti pubblici. Questo servizio si traduce nello sviluppo, nelle immediate vicinanze degli ingressi delle stazioni o stazioni, di armadietti sicuri e/o pensiline ad accesso libero.

Gli armadietti sono accessibili con una carta Navigo caricata con un abbonamento valido (settimana, mese, annuale, imagine R, Solidarité Transport) e con un abbonamento annuale al servizio Véligo da 10 a 30 euro. Ad oggi, 25 spazi Véligo sono in servizio, con 1.616 posti a sedere. L'obiettivo di Île-de-France Mobilités (ex STIF) è di raggiungere 20.000 posti Véligo entro il 2020.