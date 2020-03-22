Île-de-France Mobilités e RATP hanno istituito 22 linee di autobus riservate al personale ospedaliero
Questo servizio è stato costruito e sviluppato con l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). È riservato esclusivamente al personale ospedaliero, con un intervallo di un autobus ogni 30 minuti su ogni linea.
L'obiettivo è quello di consentire al personale ospedaliero di raggiungere il proprio posto di lavoro senza difficoltà. Questo servizio integra la continuità del servizio sulla rete Ile-de-France, che ha mantenuto un'offerta, anche se ridotta, per consentire alle altre funzioni fondamentali di funzionare e viaggiare.
Gli orari di funzionamento di questo nuovo servizio di autobus sono stati elaborati con l'AP-HP per basarli sulle esigenze del personale: 6am-9am; 12:00-15:00; 19-22.
Île-de-France Mobilités supporta il personale infermieristico, con 22 linee di autobus dedicate, un servizio prioritario a tutte le strutture sanitarie e 100 biciclette elettriche Véligo Location messe a disposizione degli operatori sanitari.
Le 22 navette allestite per gli agenti APHP sono aperte anche a tutto il personale sanitario come EPHAD e cliniche private.
Al fine di informare il personale infermieristico di questa nuova offerta, sono stati appositamente creati degli orari, linea per linea, che vengono inviati all'AP-HP per la comunicazione interna. Tutti gli orari delle linee sono disponibili qui sotto in questa pagina e su www.ratp.fr.
Le misure precauzionali per passeggeri e autisti implementate a bordo di queste navette dedicate al personale ospedaliero sono le stesse di quelle dedicate alle linee regolari: vetro antiaggressione sollevato; cancello aperto in posizione notturna; porta anteriore chiusa; nastro nella parte posteriore della cabina di guida; Imbarco dei viaggiatori attraverso la porta sul retro.
Navetta Gare de Lyon. Servizi navetta per il personale ospedaliero AP-HP.
Come promemoria:
Queste navette dedicate fanno parte delle azioni svolte per facilitare gli spostamenti degli operatori sanitari. Île-de-France Mobilités ha così rafforzato 6 linee di trasporto a richiesta (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) e assume quotidianamente il suo ruolo di autorità organizzatrice in questa eccezionale crisi sanitaria. Sincronizza le azioni di tutti gli operatori dei trasporti nella regione di Parigi, mantenendo tutte le linee di trasporto in modo che le persone che devono andare al lavoro per garantire la continuità del funzionamento del nostro paese in questo periodo difficile possano farlo senza difficoltà (personale sanitario, polizia, vigili del fuoco, servizi pubblici, farmacisti, personale che lavora nei supermercati, personale che lavora in settori strategici come la produzione agroalimentare, le reti energetiche, le telecomunicazioni, l'acqua, gli agenti di sicurezza, ecc.). I residenti dell'Ile-de-France che non ne hanno assolutamente bisogno sono invitati a rimanere a casa.
L'offerta di trasporto regionale viene adattata su base giornaliera per mantenere un trasporto regolare tutto il giorno con priorità al servizio di ospedali e infrastrutture sanitarie.
Il servizio di trasporto fornito da RATP in questo periodo eccezionale è grazie all'impegno di tutti i suoi dipendenti. Permette ad altre funzioni essenziali per la Nazione di rimanere mobilitate al servizio del popolo francese (sanitario e sociale, agroalimentare, energia, acqua, polizia, trasporto merci, gestione dei rifiuti, ...).
In questo contesto di crisi sanitaria senza precedenti, il Gruppo RATP garantisce innanzitutto la sicurezza del proprio personale e dei passeggeri. Le istruzioni regolarmente aggiornate del governo per proteggere dipendenti e viaggiatori sono implementate per limitare la diffusione del virus COVID-19.