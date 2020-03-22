Île-de-France Mobilités e RATP hanno istituito 22 linee di autobus riservate al personale ospedaliero

Come promemoria:

Queste navette dedicate fanno parte delle azioni svolte per facilitare gli spostamenti degli operatori sanitari. Île-de-France Mobilités ha così rafforzato 6 linee di trasporto a richiesta (Rambouillet (78), Houdan (78), Férolles (77), Jossigny (77), Nemours (77), Pontoise (95), Montereau (77)) e assume quotidianamente il suo ruolo di autorità organizzatrice in questa eccezionale crisi sanitaria. Sincronizza le azioni di tutti gli operatori dei trasporti nella regione di Parigi, mantenendo tutte le linee di trasporto in modo che le persone che devono andare al lavoro per garantire la continuità del funzionamento del nostro paese in questo periodo difficile possano farlo senza difficoltà (personale sanitario, polizia, vigili del fuoco, servizi pubblici, farmacisti, personale che lavora nei supermercati, personale che lavora in settori strategici come la produzione agroalimentare, le reti energetiche, le telecomunicazioni, l'acqua, gli agenti di sicurezza, ecc.). I residenti dell'Ile-de-France che non ne hanno assolutamente bisogno sono invitati a rimanere a casa.

L'offerta di trasporto regionale viene adattata su base giornaliera per mantenere un trasporto regolare tutto il giorno con priorità al servizio di ospedali e infrastrutture sanitarie.

Il servizio di trasporto fornito da RATP in questo periodo eccezionale è grazie all'impegno di tutti i suoi dipendenti. Permette ad altre funzioni essenziali per la Nazione di rimanere mobilitate al servizio del popolo francese (sanitario e sociale, agroalimentare, energia, acqua, polizia, trasporto merci, gestione dei rifiuti, ...).

In questo contesto di crisi sanitaria senza precedenti, il Gruppo RATP garantisce innanzitutto la sicurezza del proprio personale e dei passeggeri. Le istruzioni regolarmente aggiornate del governo per proteggere dipendenti e viaggiatori sono implementate per limitare la diffusione del virus COVID-19.

Consulta e scarica le schede delle navette dedicate al personale ospedaliero