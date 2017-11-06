29 rinforzi e modifiche di linea nella Grande Couronne

"L'autobus è una delle pietre angolari per migliorare la mobilità nell'Île-de-France. Questo è particolarmente vero per la Grande Couronne, dove è spesso la principale offerta di trasporto pubblico accessibile per i residenti dell'Ile-de-France. L'entrata in vigore del rafforzamento dell'offerta su queste 29 linee è il risultato di un lungo processo di consultazione pubblica e partenariato con le autorità locali per migliorare la vita quotidiana dei passeggeri", spiega Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione.