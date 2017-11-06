29 rinforzi e modifiche di linea nella Grande Couronne
"L'autobus è una delle pietre angolari per migliorare la mobilità nell'Île-de-France. Questo è particolarmente vero per la Grande Couronne, dove è spesso la principale offerta di trasporto pubblico accessibile per i residenti dell'Ile-de-France. L'entrata in vigore del rafforzamento dell'offerta su queste 29 linee è il risultato di un lungo processo di consultazione pubblica e partenariato con le autorità locali per migliorare la vita quotidiana dei passeggeri", spiega Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités e della Regione.
Un'offerta di autobus rafforzata per la Grande Couronne
Le 29 linee di autobus interessate irrigano i dipartimenti di Seine-et-Marne, Val-d'Oise e Yvelines. Alla fine, 158 linee saranno gradualmente riviste o rafforzate per formare una rete di autobus equilibrata per l'intera Île-de-France.
Il progetto, finanziato da Île-de-France Mobilités con 35 milioni di euro all'anno, prevede:
- Aumento dell'offerta e della frequenza nelle ore di punta per migliorare il comfort dei passeggeri
- Rinforzi durante le ore non di punta nei giorni feriali e nei fine settimana per soddisfare al meglio le esigenze durante questi periodi
- Creazione di servizi serali
- Prolungamenti di linea
- Creazione di nuove linee
Autobus elettrici per la rete di Argenteuil
Questa profonda revisione fa parte della graduale transizione energetica degli autobus dell'Ile-de-France innovando con veicoli moderni e più puliti.
In questo senso, la linea 1 tra Gare d'Argenteuil e Gare de Sartrouville sarà dotata di 8 autobus 100% elettrici.