3 miliardi di euro per trasformare le stazioni dell'Île-de-France

L'Île-de-France ha non meno di 455 stazioni ferroviarie attraversate quotidianamente dalla RER e dai Transiliens della rete di trasporto pubblico più densa del mondo. L'adattamento e l'ammodernamento di queste stazioni alle esigenze dei passeggeri del XXI secolo è una vera sfida che Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, ha scelto di raccogliere.

"La ristrutturazione delle nostre stazioni è essenziale come parte della 'rivoluzione dei trasporti' che ho lanciato", spiega, "perché la stazione di oggi e di domani non è più solo un luogo in cui le persone vengono a prendere il treno. Ecco perché ho deciso di lanciare un ampio piano di azioni e investimenti per stazioni moderne, sicure e più accoglienti per i passeggeri".