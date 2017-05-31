3 miliardi di euro per trasformare le stazioni dell'Île-de-France
L'Île-de-France ha non meno di 455 stazioni ferroviarie attraversate quotidianamente dalla RER e dai Transiliens della rete di trasporto pubblico più densa del mondo. L'adattamento e l'ammodernamento di queste stazioni alle esigenze dei passeggeri del XXI secolo è una vera sfida che Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, ha scelto di raccogliere.
"La ristrutturazione delle nostre stazioni è essenziale come parte della 'rivoluzione dei trasporti' che ho lanciato", spiega, "perché la stazione di oggi e di domani non è più solo un luogo in cui le persone vengono a prendere il treno. Ecco perché ho deciso di lanciare un ampio piano di azioni e investimenti per stazioni moderne, sicure e più accoglienti per i passeggeri".
Stazioni modernizzate e sicure entro il 2025
Lo sforzo di ristrutturazione è in corso in più di 150 stazioni dove sono in corso o allo studio lavori per abbellire le strutture, migliorare il flusso del traffico (costruzione di passerelle o gallerie per attraversare le banchine), migliorare i flussi e le informazioni ai passeggeri grazie a più segnaletica e schermi. La priorità è data alle grandi stazioni della corona.
Inoltre, una delle priorità è rendere le stazioni accessibili alle persone con disabilità. I lavori necessari sono quindi impegnati per un budget di 1,4 miliardi di euro in modo che 266 stazioni siano accessibili nel 2025.
Il 100% delle stazioni ferroviarie sarà completamente videoprotetto entro il 2021. Saranno inoltre tutti sotto controllo automatico, cioè chiusi da portali di convalida biglietti di trasporto, nel 2021. La presenza umana, essenziale nelle stazioni, è rafforzata quest'anno con 700 agenti di sicurezza aggiuntivi dispiegati sul terreno.
Nuove stazioni incentrate sull'intermodalità e sui servizi passeggeri
Île-de-France Mobilités ha deciso di investire nella creazione quest'anno di 150 spazi connessi confortevoli e riscaldati nella stazione, dotati di prese elettriche e connessione Wi-Fi gratuita. Inoltre, 120 stazioni, ovvero tutte le stazioni con più di 5.000 passeggeri al giorno, saranno dotate di servizi igienici entro il 2021, rispetto alle sole 46 attuali.
Come crocevia della mobilità, le nuove stazioni ferroviarie devono facilitare i collegamenti con altri modi di trasporto tradizionali (autobus, auto, biciclette, ecc.) e più alternativi (carpooling, car sharing, bici elettrica, ecc.). Per questo, Île-de-France Mobilités incoraggia l'uso della bicicletta come metodo di alimentazione alla stazione con la creazione di 20.000 posti auto sicuri Véligo entro il 2020, ma anche l'imminente lancio di un servizio regionale di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche.
L'auto non viene dimenticata poiché per il 2021 vengono creati 10.000 posti auto aggiuntivi nel Park and Ride . Anche il carpooling è incoraggiato, in particolare con l'integrazione della funzionalità di carpooling nel calcolatore di percorso del trasporto pubblico Vianavigo.
Infine, soluzioni innovative di trasporto pubblico si aggiungeranno gradualmente all'offerta esistente, in particolare con la prossima sperimentazione di veicoli autonomi sull'Esplanade de Paris La Défense per l'ultimo chilometro di viaggio dei passeggeri, dove gli autobus convenzionali non possono circolare.
Le stazioni degli autobus dell'Île-de-France diventano Eco-stazioni degli autobus
L'autobus è il mezzo di trasporto più utilizzato dai residenti dell'Ile-de-France. La riabilitazione e la trasformazione delle stazioni degli autobus nell'Île-de-France è quindi un passo essenziale nella "rivoluzione dei trasporti" al fine di offrire una migliore qualità del servizio ai passeggeri.
Le nuove Eco-stazioni degli autobus miglioreranno il comfort di attesa degli utenti, rafforzeranno il loro senso di sicurezza, forniranno loro una migliore panoramica e leggibilità della stazione. Questo programma di ristrutturazione e creazione riguarderà 52 Eco-stazioni in 10 anni per un budget di 200 milioni di euro, al ritmo di circa 5 all'anno. Due progetti sono attualmente allo studio con la stazione degli autobus di Château de Vincennes e quella della Gare de Lyon (rue de Bercy).