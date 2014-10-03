3 nuovi spazi Véligo alla fine del 2014 nell'Île-de-France

Stazione Val d'Europe – RER A (Seine-et-Marne)

Obiettivo: sviluppare sull'accesso ovest della stazione uno spazio Véligo composto da un deposito bagagli di 56 posti sicuri e 12 posti ad accesso libero.

Oltre al solito equipaggiamento, questo armadietto Véligo è dotato anche di una pompa di gonfiaggio elettrica e 6 posti per biciclette elettriche.

Stazioni di Argenteuil e Val d'Argenteuil – Linea J (Val-d'Oise)

Due pensiline Véligo sono installate nella stazione di Argenteuil. Queste pensiline di 30 posti ciascuna si trovano sul piazzale della stazione, Place Sémard e sull'impasse des Buchettes, uscita "Orgemont". Questi 60 nuovi posti si aggiungono ai 36 esistenti.

Nella stazione di Val d'Argenteuil saranno creati 30 posti ad accesso libero e 30 posti a sedere in armadietti sicuri. Questo spazio Véligo si trova all'ingresso nord della stazione (Boulevard de la Résistance).

Espace Véligo sicuro nella stazione di Saint-Denis
Espace Véligo nella stazione di Saint-Denis. © STIF Christophe Recoura