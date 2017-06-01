350.000 account Navigo online
Nello spazio personale, l'utente trova i pacchetti Navigo mensili e settimanali, Navigo immagina R o Navigo Annual in abbonamento o già caricati sulla sua carta Navigo. Se è un genitore che paga i pacchetti Navigo imagine R per i suoi figli, sarà in grado di trovarli nello stesso account online. Tuttavia, il sistema non consente di trovare gli abbonamenti acquistati sulla carta Navigo Discovery, in quanto gli utenti di questa carta non sono registrati nel database dei clienti Navigo.
Questi servizi sono gestiti dal GIE Comutitres, sul sito jegeremacartenavigo.fr accessibile dal sito navigo.fr.
Servizi principali
- Accesso all'elenco dei pacchetti validi nel suo spazio personale e a tutti i pacchetti allegati allo stesso pagatore
- Edizione del certificato forfettario per il rimborso del 50% del datore di lavoro.
- Modifica dei dati del cliente e del conto bancario per i clienti in addebito diretto o pagamento con carta di credito
- Regolarizzazione delle fatture non pagate
- Abbonamento annuale Navigo con addebito diretto.
- Possibilità di sottoscrivere e rinnovare il pacchetto annuale Navigo in contanti tramite pagamento con carta di credito (dalla fine del 2017)
- Sospensione/recupero online di un pacchetto Navigo Anuel con scarico/caricamento della carta presso un distributore automatico presso la stazione o la stazione (evita di andare in agenzia/sportello) - (dalla fine del 2017)
- Ordine di una nuova carta in caso di smarrimento o furto e invio per posta, (possibilità di ritiro allo sportello, agenzia RATP e SNCF dalla fine del 2018)
- Dichiarazione di mancata ricezione della carta e invio di una nuova carta
- Deposito della prova della borsa di studio per beneficiare del tasso di borsa dei pacchetti imagine R
- Ordina una nuova carta Good Deals per gli abbonati imagine R
- Se sei dotato di un lettore di ricarica collegato al PC tramite la porta USB, acquista e ricarica la tua carta navigo con abbonamenti settimanali mensili (Navigo o TST). Pagamento online con carta di credito.
- Richiesta di riduzione gratuita o Solidarité Transport.
Nuovi servizi online su navigo.fr:
- Scegli il mio pacchetto: Assistenza nella scelta di un biglietto di trasporto in base ai tuoi desideri, esigenze e abitudini
- Organizza i miei viaggi: Trova il mio itinerario con ViaNavigo
- Gestisci il mio pass: crea il mio spazio personale, ordina il mio pass, ricarica il mio pass, dichiara la perdita del mio pass, 1 ° abbonamento a Navigo Annual, aggiorna le mie coordinate bancarie, ottieni un certificato di pacchetto per il mio datore di lavoro e quindi dalla fine del 2017, rinnova o sospendi il mio pacchetto annuale