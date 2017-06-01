350.000 account Navigo online

Nello spazio personale, l'utente trova i pacchetti Navigo mensili e settimanali, Navigo immagina R o Navigo Annual in abbonamento o già caricati sulla sua carta Navigo. Se è un genitore che paga i pacchetti Navigo imagine R per i suoi figli, sarà in grado di trovarli nello stesso account online. Tuttavia, il sistema non consente di trovare gli abbonamenti acquistati sulla carta Navigo Discovery, in quanto gli utenti di questa carta non sono registrati nel database dei clienti Navigo.

Questi servizi sono gestiti dal GIE Comutitres, sul sito jegeremacartenavigo.fr accessibile dal sito navigo.fr.

Servizi principali