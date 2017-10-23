5 nuove linee Noctilien rinforzate

Rafforzamento delle linee N22, N41, N44, N62, N63

Le 48 linee della rete di autobus Noctilien circolano ogni notte dalle 00:30 alle 05:30 lungo i principali assi ferroviari dell'Île-de-France. Il piano di sviluppo della rete Noctilien, con un costo annuo di circa 12 milioni di euro, è iniziato a maggio 2017 e sarà finalizzato nel corso del 2018.

Entro il 2019-2020 saranno inoltre create nuove linee per migliorare la rete dell'intera Île-de-France.