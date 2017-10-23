5 nuove linee Noctilien rinforzate
Rafforzamento delle linee N22, N41, N44, N62, N63
Le 48 linee della rete di autobus Noctilien circolano ogni notte dalle 00:30 alle 05:30 lungo i principali assi ferroviari dell'Île-de-France. Il piano di sviluppo della rete Noctilien, con un costo annuo di circa 12 milioni di euro, è iniziato a maggio 2017 e sarà finalizzato nel corso del 2018.
Entro il 2019-2020 saranno inoltre create nuove linee per migliorare la rete dell'intera Île-de-France.
Linea N22: PARIGI (Châtelet) – JUVISY-SUR-ORGE (Juvisy-sur-Orge RER)
La linea N22 serve i comuni di Parigi, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, Athis-Mons e Juvisy-sur-Orge.
La sua frequenza è aumentata di notte, dal lunedì alla domenica, tutto l'anno, per garantire 3 passaggi all'ora e per direzione.
Linea N41: PARIGI (Gare de l'Est) – VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis – Mitry-le-Neuf RER)
La linea N41 serve i comuni di Parigi, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Vaujours e Mitry-Mory.
La sua frequenza è aumentata di notte :
- Dal lunedì al venerdì, tutto l'anno, per garantire 2 passaggi all'ora e per direzione
- Sabato e domenica, tutto l'anno, per garantire 3 passaggi all'ora e per direzione
Linea N44: PARIGI (Gare de l'Est) – SARCELLES (Gare de Garges – Sarcelles)
La linea N44 serve i comuni di Parigi, Saint-Ouen, Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains e Sarcelles.
La sua frequenza è aumentata di notte, sabato e domenica, tutto l'anno, per garantire una frequenza di 24 minuti.
Linea N62: PARIGI (Gare Montparnasse) – LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson RER)
La linea N62 serve i comuni di Parigi, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart, Châtillon e Le Plessis Robinson.
La sua frequenza è aumentata di notte :
- Dal lunedì al venerdì, tutto l'anno, per garantire 2 passaggi all'ora e per direzione
- Sabato e domenica, tutto l'anno, per garantire 3 passaggi all'ora e per direzione
Linea N63: PARIGI (Gare Montparnasse) – MASSY-PALAISEAU (Massy-Palaiseau RER)
La linea N63 serve i comuni di Parigi, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson e Massy.
La sua frequenza è aumentata di notte :
- Dal lunedì al venerdì, tutto l'anno, per garantire 2 passaggi all'ora e per direzione
- Sabato e domenica, tutto l'anno, per garantire 3 passaggi all'ora e per direzione