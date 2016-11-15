52 nuovi treni per i treni Francilien della rete della stazione di Parigi Saint-Lazare
Treni più efficienti su un'infrastruttura riadattata
Oggi, più di 517.000 passeggeri viaggiano ogni giorno sulle linee J e L, che servono 93 stazioni. La maggior parte della flotta esistente di treni su queste due linee nel nord-ovest dell'Île-de-France sta invecchiando e supera i 40 anni di vita massima raccomandata da Île-de-France Mobilités, e quindi deve essere rinnovata.
Inoltre, l'arrivo del Francilien su una linea si traduce rapidamente in un salto di prestazioni in termini di puntualità dei treni, in particolare grazie al suo livello di affidabilità.
Per soddisfare le aspettative dei residenti dell'Ile-de-France
"L'acquisizione di questi 52 nuovi treni dimostra chiaramente che il processo di rinnovamento dei treni sulla rete dell'Ile-de-France è in corso. È urgente rispondere rapidamente alle aspettative dei residenti dell'Ile-de-France per un maggiore comfort, prestazioni, modernità e regolarità dei treni che utilizzano ogni giorno", Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités.
Un treno adattato alla rete Ile-de-France
Un totale di 134 treni circoleranno sulla rete Paris Saint Lazare.
Il treno Ile-de-France equipaggia già parzialmente le linee L (su Cergy) e J (su Ermont-Eaubonne e Pontoise) dove ha dimostrato le sue prestazioni su questa zona particolarmente densa della rete, in particolare a causa della saturazione delle infrastrutture e dell'interazione con la RER A.
L'arrivo di questo nuovo materiale rotabile è accompagnato anche da adattamenti e miglioramenti apportati alla rete da SNCF.
Entro il 2018, saranno attivate una o due tranche opzionali del mercato per consentire l'equipaggiamento completo della rete Paris St Lazare con nuove attrezzature e l'installazione di residenti dell'Ile-de-France sulla diramazione Paris-Provins della linea P, che sarà elettrificata.