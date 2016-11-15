52 nuovi treni per i treni Francilien della rete della stazione di Parigi Saint-Lazare

Un treno adattato alla rete Ile-de-France

Un totale di 134 treni circoleranno sulla rete Paris Saint Lazare.

Il treno Ile-de-France equipaggia già parzialmente le linee L (su Cergy) e J (su Ermont-Eaubonne e Pontoise) dove ha dimostrato le sue prestazioni su questa zona particolarmente densa della rete, in particolare a causa della saturazione delle infrastrutture e dell'interazione con la RER A.

L'arrivo di questo nuovo materiale rotabile è accompagnato anche da adattamenti e miglioramenti apportati alla rete da SNCF.

Entro il 2018, saranno attivate una o due tranche opzionali del mercato per consentire l'equipaggiamento completo della rete Paris St Lazare con nuove attrezzature e l'installazione di residenti dell'Ile-de-France sulla diramazione Paris-Provins della linea P, che sarà elettrificata.