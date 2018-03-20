70 stazioni dotate di aree di attesa connesse
70 stazioni sono state dotate di questi spazi di micro-working connessi, riscaldati e confortevoli. Questi spazi si trovano il più vicino possibile al cuore delle stazioni e sempre con schermi informativi in vista, in modo da non perdere l'autobus o il treno! Sono messi a disposizione dei viaggiatori che possono lavorare, navigare in Internet o ricaricare le loro apparecchiature elettroniche.
Questi 70 spazi connessi completano la rete di spazi di coworking installati nell'Île-de-France. Puoi trovare tutti gli spazi disponibili nella zona su https://www.iledefrance.fr/coworking.
