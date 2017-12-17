784 nuovi posti auto Véligo per la Val-de-Marne

Questo nuovo investimento fa parte dell'approccio di Île-de-France Mobilités per mettere in sella i residenti dell'Ile-de-France e incoraggiare la bicicletta nei loro spostamenti quotidiani da casa alla stazione. Per questo, entro il 2021 saranno creati 20.000 posti auto Véligo aggiuntivi. Attualmente, 85 armadietti sicuri per biciclette e rifugi per biciclette Véligo con accesso gratuito alle vicinanze delle stazioni sono già in servizio o programmati nei prossimi mesi, vale a dire 7.000 posti. I 784 nuovi posti nei rifugi Véligo si aggiungeranno ai 976 già esistenti nella Val-de-Marne. Questi parcheggi per biciclette nei rifugi saranno liberamente accessibili.

Per Stéphane Beaudet, vicepresidente di Île-de-France Mobilités e della regione Île-de-France: "Se vogliamo che più residenti dell'Ile-de-France lascino le loro auto in garage, devono essere in grado di utilizzare le loro biciclette per brevi spostamenti, alla stazione ferroviaria o al loro lavoro quando possibile. L'obiettivo di Véligo è quindi quello di avere un luogo facilmente accessibile per poter parcheggiare la propria bici in sicurezza. Val-de-Marne è già il dipartimento meglio attrezzato della regione. Entro il 2018, quasi raddoppieremo il numero di posti esistenti per raggiungere 1800 parcheggi Véligo distribuiti su 51 stazioni e stazioni".

Questi parcheggi saranno distribuiti in 23 stazioni e stazioni della Val-de-Marne. Questi rifugi ad accesso libero sono:

situati a meno di 70 m dai fabbricati viaggiatori o dalle banchine,

dotato di cerchi con 3 punti di aggancio,

riparato e illuminato.

I primi lavori inizieranno all'inizio del 2018 con la messa in servizio scaglionata delle piazze tra il 2018 e il 2019.

Il costo dello sviluppo dei rifugi, pari a circa € 1.166.800 IVA esclusa, è finanziato da Île-de-France Mobilités al 70% e al 30% dal Dipartimento Val-de-Marne. L'ente organizzatore desidera sviluppare la bicicletta e tutte le nuove soluzioni di mobilità per facilitare gli spostamenti e adattarsi alle esigenze di tutti e di ogni territorio.

Contatti stampa

–> Île-de-France Mobilités – Sébastien Mabille : 01 47 53 28 42 – [email protected]