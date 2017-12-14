80 stazioni dotate di nuove aree di attesa connesse

Nel corso del 2017, 70 stazioni sono state dotate di questi spazi di micro-lavoro connessi, riscaldati e confortevoli. Île-de-France Mobilités continua quindi in questa direzione attrezzando 80 stazioni aggiuntive in tutta la regione. Questi spazi da 2 m2 (sistema di terminali) a 50 m2 si trovano il più vicino possibile al cuore delle stazioni e sempre con schermi informativi in vista, in modo da non perdere l'autobus o il treno! Sono messi a disposizione dei viaggiatori che possono lavorare, navigare in Internet o ricaricare le loro apparecchiature elettroniche.

SNCF Gares & Connexions è responsabile dell'attuazione di questo programma, interamente finanziato da Île-de-France Mobilités.