Dal 16 maggio, le maschere sono fortemente raccomandate nei trasporti

È ufficiale: le maschere non saranno più obbligatorie sui mezzi pubblici da lunedì 16 maggio 2022. Olivier Véran, ministro della Sanità, lo ha annunciato al termine del Consiglio dei ministri dell'11 maggio.

Più obbligatorio, certo, ma comunque altamente raccomandato. Perché di fronte a una pandemia in forte calo ma ancora attiva, la mascherina resta lo strumento migliore per proteggersi a vicenda.

Quindi, in treno, metropolitana, tram o autobus, manteniamo le nostre buone abitudini.