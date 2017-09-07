Accessibilità delle stazioni: SNCF rilancia i lavori su richiesta di Valérie Pécresse

Sviluppi futuri di stazioni accessibili

Attualmente, 146 stazioni sono ora accessibili nell'Ile-de-France, tra cui 34 stazioni in fase di sviluppo tra il 2016 e il 2017. Un vasto progetto è stato intrapreso per rendere accessibili diverse stazioni nella regione di Parigi: entro il 2025, 268 stazioni (tra cui 209 stazioni SNCF) saranno rese accessibili per 1,45 miliardi di euro. Ile-de-France Mobilités fornisce il 50% di questo budget necessario per rendere accessibile la rete ferroviaria (25% Regione e 25% SNCF) e il 70% per rendere accessibili le fermate degli autobus (circa 300 milioni di euro).

Le stazioni saranno dotate di ascensori, scale mobili, marciapiedi ad alta altezza, rampe, sedie nelle aree di attesa, strisce podotattili di allerta, strisce guida, fari acustici e gli ostacoli intorno alle stazioni saranno rimossi.