Accessibilità delle stazioni: SNCF rilancia i lavori su richiesta di Valérie Pécresse
Il rinvio dell'accessibilità di diverse stazioni nell'Ile-de-France
Nell'estate del 2017, SNCF Réseau ha informato Ile-de-France Mobilités e i sindaci dei comuni di diverse stazioni interessate (tra cui Savigny-le-Temple-Nandy, Survilliers Fosses, Goussainville, Le Mée, Cesson) del significativo ritardo nei lavori che consentono l'accesso indipendente ai treni da parte delle persone a mobilità ridotta. Queste modifiche di programma sono state decise da SNCF Réseau, per motivi tecnici. Il finanziamento necessario per realizzare questo lavoro era stato fornito dalla Regione e da Ile-de-France Mobilités.
Misure adottate per riavviare i lavori
"La decisione unilaterale di posticipare l'accessibilità di diverse stazioni nell'Ile-de-France da parte di SNCF Réseau non è accettabile. Soprattutto perché i nostri impegni finanziari sono stati mantenuti. Per questo motivo ho chiesto a SNCF Réseau di impegnare le risorse finanziarie e umane necessarie per mantenere i lavori di accessibilità previsti, in particolare alla stazione di Savigny-le-Temple-Nandy, vicino alla quale si trova la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-et-Marne. Questa decisione è stata votata ieri all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités. Si dovrebbe fare tutto il possibile per riprogrammare questo lavoro il più presto possibile. Calendari precisi dei lavori dovranno essere presentati ai funzionari eletti e ai residenti interessati, conformemente agli impegni inizialmente assunti. »
Valérie Pécresse, Presidente della Regione Ile-de-France e Ile-de-France Mobilités
Sviluppi futuri di stazioni accessibili
Attualmente, 146 stazioni sono ora accessibili nell'Ile-de-France, tra cui 34 stazioni in fase di sviluppo tra il 2016 e il 2017. Un vasto progetto è stato intrapreso per rendere accessibili diverse stazioni nella regione di Parigi: entro il 2025, 268 stazioni (tra cui 209 stazioni SNCF) saranno rese accessibili per 1,45 miliardi di euro. Ile-de-France Mobilités fornisce il 50% di questo budget necessario per rendere accessibile la rete ferroviaria (25% Regione e 25% SNCF) e il 70% per rendere accessibili le fermate degli autobus (circa 300 milioni di euro).
Le stazioni saranno dotate di ascensori, scale mobili, marciapiedi ad alta altezza, rampe, sedie nelle aree di attesa, strisce podotattili di allerta, strisce guida, fari acustici e gli ostacoli intorno alle stazioni saranno rimossi.