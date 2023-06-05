Cosa c'è di nuovo nel trasporto vicino a te?
2023: la rivoluzione dei trasporti continua nell'Île-de-France e i trasporti si stanno muovendo, vicino a te.
- Nuove linee ed estensioni di linee esistenti
- Autobus, metropolitane, treni e tram di nuova generazione
- Soluzioni di mobilità più sostenibili e inclusive
- Trasporti pubblici sempre più sicuri
- Parcheggi custoditi per biciclette e veicoli
- Consigli per un ciclismo più facile
- Agenda dei lavori, vicino a te
Scopri tutto ciò che si muove nei trasporti, vicino a te.