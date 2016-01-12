Cable A-Téléval, il 1° trasporto via cavo in Île-de-France

Lanciato il primo progetto Ile-de-France per il collegamento tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges

La funivia urbana tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton è il primo progetto in fase di studio lanciato nella regione Ile-de-France, si chiamerà Câble A e sarà in consultazione pubblica dal 26 settembre al 28 ottobre 2016.

Sostenuto dal 2008 dalle autorità locali, in particolare dai comuni e dal dipartimento della Val de Marne, sotto il nome di Téléval, questo progetto risponde a diversi importanti obiettivi del territorio:

  • soddisfare la necessità di un collegamento di trasporto pubblico tra Créteil e l'insieme formato dai comuni di Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges;
  • sviluppare un'offerta di trasporto affidabile, con capacità, accessibile, confortevole e rispettosa dell'ambiente;
  • aprire l'altopiano che si estende su Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges collegandolo ai poli circostanti, in particolare Créteil;
  • migliorare il collegamento con la rete (linea 8 della metropolitana e linea 15 del Grand Paris Express a lungo termine);
  • sostenere lo sviluppo urbano di questo territorio e la rivitalizzazione dei quartieri in difficoltà;
  • Offrire un'alternativa alle strade locali con lo sviluppo del trasporto pubblico e delle modalità attive.

Il cavo A-Téléval in cifre:

  • 4.5 km
  • 700 passeggeri e 1.800 passeggeri all'orizzonte della messa in servizio della linea 15 Sud
  • Traffico giornaliero stimato tra 6.000 e 14.000 utenti
Infografica: Prospettiva sul passaggio del cavo A-Téléval nell'Île-de-France
Infografica: Passaggio del cavo A-Téléval nell'Île-de-France

È più rilevante attraversare i tagli urbani. Promuove l'intermodalità. È una funivia urbana, è accessibile a tutti.