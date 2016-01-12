Cable A-Téléval, il 1° trasporto via cavo in Île-de-France

Lanciato il primo progetto Ile-de-France per il collegamento tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges

La funivia urbana tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton è il primo progetto in fase di studio lanciato nella regione Ile-de-France, si chiamerà Câble A e sarà in consultazione pubblica dal 26 settembre al 28 ottobre 2016.

Sostenuto dal 2008 dalle autorità locali, in particolare dai comuni e dal dipartimento della Val de Marne, sotto il nome di Téléval, questo progetto risponde a diversi importanti obiettivi del territorio: