Cable A-Téléval, il 1° trasporto via cavo in Île-de-France
Lanciato il primo progetto Ile-de-France per il collegamento tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges
La funivia urbana tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton è il primo progetto in fase di studio lanciato nella regione Ile-de-France, si chiamerà Câble A e sarà in consultazione pubblica dal 26 settembre al 28 ottobre 2016.
Sostenuto dal 2008 dalle autorità locali, in particolare dai comuni e dal dipartimento della Val de Marne, sotto il nome di Téléval, questo progetto risponde a diversi importanti obiettivi del territorio:
- soddisfare la necessità di un collegamento di trasporto pubblico tra Créteil e l'insieme formato dai comuni di Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges;
- sviluppare un'offerta di trasporto affidabile, con capacità, accessibile, confortevole e rispettosa dell'ambiente;
- aprire l'altopiano che si estende su Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges collegandolo ai poli circostanti, in particolare Créteil;
- migliorare il collegamento con la rete (linea 8 della metropolitana e linea 15 del Grand Paris Express a lungo termine);
- sostenere lo sviluppo urbano di questo territorio e la rivitalizzazione dei quartieri in difficoltà;
- Offrire un'alternativa alle strade locali con lo sviluppo del trasporto pubblico e delle modalità attive.
Il cavo A-Téléval in cifre:
- 4.5 km
- 700 passeggeri e 1.800 passeggeri all'orizzonte della messa in servizio della linea 15 Sud
- Traffico giornaliero stimato tra 6.000 e 14.000 utenti
È più rilevante attraversare i tagli urbani. Promuove l'intermodalità. È una funivia urbana, è accessibile a tutti.