Consultazione sulla riqualificazione della stazione di Melun
Area di riqualificazione della stazione di Melun
Antefatti
La stazione ferroviaria di Melun è la più trafficata di Seine-et-Marne. È utilizzato ogni giorno da 43.000 passeggeri, utenti della RER D e della linea R, ma anche dalle numerose linee di autobus che servono le due stazioni degli autobus situate su entrambi i lati dell'edificio principale.
La stazione di Melun soffre attualmente di gravi malfunzionamenti per quanto riguarda il traffico e l'accessibilità. Il tunnel che consente l'attraversamento dei binari ferroviari non è adatto e le stazioni degli autobus, che non sono molto funzionali, generano conflitti d'uso con pedoni e automobili.
Modifiche future alla stazione di Melun
Inoltre, entro il 2030, è previsto il 30% in più di passeggeri, in particolare con l'arrivo della nuova linea Tzen 2 che collegherà Sénart a Melun. È quindi necessario prendere in considerazione ora una profonda riqualificazione del polo della stazione per soddisfare meglio le esigenze attuali e future dei passeggeri.
Il progetto
Il progetto di riqualificazione propone diversi assi per migliorare il funzionamento generale della stazione:
- Migliorare il flusso del traffico per biciclette, pedoni e persone a mobilità ridotta, riducendo al contempo lo spazio dell'auto,
- Creare nuove soluzioni per attraversare i binari ferroviari,
- Modernizzare e rafforzare la segnaletica in tutto il cluster,
- Riorganizzare le due stazioni degli autobus attualmente troppo vincolate e poco funzionali.
Entro il 2030, gli sviluppi previsti sosterranno anche le dinamiche urbane guidate dalla città intorno al "Quartier centre gare". Si tratta anche di preparare il futuro arrivo del Bus Tzen 2, una linea di servizio di alto livello che alla fine collegherà Sénart a Melun.
Île-de-France Mobilités, lo Stato, la Regione Île-de-France e la Comunità di agglomerazione di Melun Val-de-Seine stanno portando avanti collettivamente il progetto.
Consultazione
Per ogni nuovo progetto di sviluppo della rete di trasporto, viene organizzata una consultazione pubblica per informare e raccogliere l'opinione di tutti sul progetto. Île-de-France Mobilités, leader del progetto, desidera coinvolgere i residenti e gli utenti nel modo più ampio possibile. Per questo, nei prossimi giorni sono previsti 3 incontri di vari formati:
Incontro con i viaggiatori, Passeggiata del laboratorio, Incontro pubblico
Altri mezzi di informazione e di espressione sono a disposizione dei partecipanti, tra cui un opuscolo con un coupon di partecipazione e il sito web che consente di esprimere un parere online: www.amenagement-pole-melun.fr.
Trova tutte le informazioni sul progetto e sulla consultazione: www.amenagement-pole-melun.fr.