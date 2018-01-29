Consultazione sulla riqualificazione della stazione di Melun

Infografica: Lo spazio di riqualificazione della stazione di Melun
Infografica: Lo spazio di riqualificazione della stazione di Melun

Area di riqualificazione della stazione di Melun

Antefatti

La stazione ferroviaria di Melun è la più trafficata di Seine-et-Marne. È utilizzato ogni giorno da 43.000 passeggeri, utenti della RER D e della linea R, ma anche dalle numerose linee di autobus che servono le due stazioni degli autobus situate su entrambi i lati dell'edificio principale.

La stazione di Melun soffre attualmente di gravi malfunzionamenti per quanto riguarda il traffico e l'accessibilità. Il tunnel che consente l'attraversamento dei binari ferroviari non è adatto e le stazioni degli autobus, che non sono molto funzionali, generano conflitti d'uso con pedoni e automobili.

Persone in movimento davanti alla stazione ferroviaria di Melun
Con la riqualificazione, la stazione di Melun cambierà volto

Modifiche future alla stazione di Melun

Inoltre, entro il 2030, è previsto il 30% in più di passeggeri, in particolare con l'arrivo della nuova linea Tzen 2 che collegherà Sénart a Melun. È quindi necessario prendere in considerazione ora una profonda riqualificazione del polo della stazione per soddisfare meglio le esigenze attuali e future dei passeggeri.

Il progetto

Il progetto di riqualificazione propone diversi assi per migliorare il funzionamento generale della stazione:

  • Migliorare il flusso del traffico per biciclette, pedoni e persone a mobilità ridotta, riducendo al contempo lo spazio dell'auto,
  • Creare nuove soluzioni per attraversare i binari ferroviari,
  • Modernizzare e rafforzare la segnaletica in tutto il cluster,
  • Riorganizzare le due stazioni degli autobus attualmente troppo vincolate e poco funzionali.
Piano per nuovi miglioramenti intorno alla stazione
Il progetto prevede sviluppi in tutta la stazione

Entro il 2030, gli sviluppi previsti sosterranno anche le dinamiche urbane guidate dalla città intorno al "Quartier centre gare". Si tratta anche di preparare il futuro arrivo del Bus Tzen 2, una linea di servizio di alto livello che alla fine collegherà Sénart a Melun.

Île-de-France Mobilités, lo Stato, la Regione Île-de-France e la Comunità di agglomerazione di Melun Val-de-Seine stanno portando avanti collettivamente il progetto.

Consultazione

Per ogni nuovo progetto di sviluppo della rete di trasporto, viene organizzata una consultazione pubblica per informare e raccogliere l'opinione di tutti sul progetto. Île-de-France Mobilités, leader del progetto, desidera coinvolgere i residenti e gli utenti nel modo più ampio possibile. Per questo, nei prossimi giorni sono previsti 3 incontri di vari formati:

Infografica: Incontro con i viaggiatori, Workshop a piedi, Incontro pubblico

Incontro con i viaggiatori, Passeggiata del laboratorio, Incontro pubblico

Altri mezzi di informazione e di espressione sono a disposizione dei partecipanti, tra cui un opuscolo con un coupon di partecipazione e il sito web che consente di esprimere un parere online: www.amenagement-pole-melun.fr.

Trova tutte le informazioni sul progetto e sulla consultazione: www.amenagement-pole-melun.fr.