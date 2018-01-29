Consultazione sulla riqualificazione della stazione di Melun

Antefatti

La stazione ferroviaria di Melun è la più trafficata di Seine-et-Marne. È utilizzato ogni giorno da 43.000 passeggeri, utenti della RER D e della linea R, ma anche dalle numerose linee di autobus che servono le due stazioni degli autobus situate su entrambi i lati dell'edificio principale.

La stazione di Melun soffre attualmente di gravi malfunzionamenti per quanto riguarda il traffico e l'accessibilità. Il tunnel che consente l'attraversamento dei binari ferroviari non è adatto e le stazioni degli autobus, che non sono molto funzionali, generano conflitti d'uso con pedoni e automobili.