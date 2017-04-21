Île-de-France Mobilités sta sperimentando autobus a due piani sulle linee Express

La qualità del servizio a bordo è una priorità. I due nuovi veicoli testati sono confortevoli, climatizzati, con un soffitto di vetro al 1 ° piano per dare un'impressione di chiarezza e offrono una capacità superiore rispetto ai loro predecessori. Gli autobus a due piani possono trasportare 83 passeggeri per viaggio rispetto ai 65 per veicolo di oggi. Un miglioramento significativo per gli utenti il cui tempo di percorrenza è di diverse decine di minuti.

Questi nuovi autobus a due piani potrebbero quindi essere una soluzione sostenibile per soddisfare l'aumento dell'utenza e un modello esportabile su altre linee Express, il cui piano di sviluppo per i prossimi anni è stato adottato da Île-de-France Mobilités il 22 marzo.