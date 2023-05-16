Nuovo servizio: misurazione in tempo reale del traffico ferroviario

Per la prima volta in Francia , un sistema di informazione passeggeri in tempo reale sul traffico è implementato su tutte le linee H, J, K, L, N e R, parte della linea P e della RER E. Questo sistema, finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités , offre, dagli schermi informativi sui binari, indicazioni sull'afflusso di treni in avvicinamento. L'obiettivo? Implementare il dispositivo su tutti i treni contatori (metà della flotta attuale) e rendere la rete più confortevole e regolare.