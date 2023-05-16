Nuovo servizio: misurazione in tempo reale del traffico ferroviario
Per la prima volta in Francia , un sistema di informazione passeggeri in tempo reale sul traffico è implementato su tutte le linee H, J, K, L, N e R, parte della linea P e della RER E. Questo sistema, finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités , offre, dagli schermi informativi sui binari, indicazioni sull'afflusso di treni in avvicinamento. L'obiettivo? Implementare il dispositivo su tutti i treni contatori (metà della flotta attuale) e rendere la rete più confortevole e regolare.
Quali linee sono interessate dal nuovo sistema di informazione dei passeggeri in tempo reale?
- Le linee H, J, L e N sono state gradualmente attrezzate dall'inizio del 2023.
- Le linee K e R,parte della linea P e la RER E saranno attrezzate entro giugno 2023.
Le informazioni in tempo reale sui passeggeri sono già disponibili dal 2021 sul sito web transilien.com e sul chatbot Tilien nelle sezioni "Ricerca itinerari" e "Prossime partenze" sulle linee H, L, J, K, N, P, R e in parte sulla RER E (linee dotate del sistema di conteggio dei passeggeri). Questa iniziativa innovativa è nata nel 2021 nel particolare contesto dell'epidemia di Covid-19, con il nome di Hector.
Sistema di informazione passeggeri in tempo reale: come funziona?
Il sistema di informazioni sui passeggeri in tempo reale viene implementato su tutte le linee dotate di sensori di conteggio a infrarossi. Posizionati sopra le porte, questi sensori contano i passeggeri che entrano e scendono dalle auto in ogni stazione. Confrontando queste cifre con la capacità del treno, il sistema propone un calcolo del livello di occupazione del treno aggiornato dopo ogni fermata della stazione.
Tre colori per tre livelli di affluenza
Gli schermi informativi dei binari offrono la rappresentazione di un treno le cui carrozze sono contrassegnate in verde, arancione o rosso a seconda dell'importanza dell'affluenza. Obiettivo: guidare i passeggeri verso gli spazi aperti all'interno dei treni.
- Verde : Bassa affluenza - Posti disponibili
- Arancione : livello medio di affluenza - Pochi posti disponibili
- Rosso : Alta affluenza - In piedi
Nuovo sistema di informazione sul traffico in tempo reale: quali sono i vantaggi per i viaggiatori?
Controllare l'afflusso e il posizionamento omogeneo dei passeggeri attraverso le diverse carrozze dello stesso treno e tra i treni della stessa linea è un modo per migliorare notevolmente il comfort di tutti e la regolarità di una linea:
- La visualizzazione delle auto cariche consente agli utenti di posizionarsi sulla piattaforma a livello delle auto meno densamente occupate e quindi di viaggiare più comodamente evitando gli effetti "ingorghi",
- Un'occupazione omogenea delle carrozze consente di migliorare le salite e le discese dei treni , ottimizzando i tempi di sosta in stazione,
- Nelle ore di punta, una migliore occupazione del treno consente di ottenere sicurezza evitando spintoni e promiscuità,
- Nelle ore non di punta, le persone con un senso di insicurezza saranno in grado di dirigersi verso le auto in cui ci sono già persone in modo da non essere sole.
A pochi mesi dalla Coppa del Mondo di rugby e dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, questo controllo delle presenze servirà anche a gestire meglio il flusso degli spettatori, ad anticipare il volume dei viaggiatori e il posizionamento degli agenti.