Finiture interne dei futuri treni della metropolitana su pneumatici MP14

Il design della metropolitana MP14 offre forme pulite, una particolare firma luminosa e coerenza visiva con le porte dello schermo della stazione. Questa metropolitana rispetta la piattaforma di progettazione Île-de-France Mobilités per tutto il materiale rotabile dell'Île-de-France e sarà nei colori di Île-de-France Mobilités e RATP sulla sua livrea.

Gli allestimenti interni, progettati per migliorare il viaggio dei passeggeri, sono stati progettati attorno al tema dell'alcova, creando convivialità o intimità. Ampie aree di accoglienza offrono accessibilità a tutti i passeggeri, con spazi dedicati e sedili a forma di "boomerang" che migliorano la fluidità e la capacità dei treni.

MP14 ha anche un'illuminazione a LED distribuita in modo efficiente in tutta la metropolitana per dare un senso di sicurezza e non consentire zone d'ombra. I cuscinetti e i punti di tenuta sono conformi alle norme antiribaltamento e aumentano il comfort all'interno del convoglio. La ventilazione calda e refrigerata ti permetterà di provare una sensazione di benessere qualunque sia la stagione e la temperatura a bordo.

MP14 offre anche una protezione video completa e informazioni dinamiche a bordo.