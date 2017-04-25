Bando per progetti innovativi Île-de-France Mobilités – SGP: nuove mobilità si preparano oggi!
La costruzione di 200 km di linee automatiche della metropolitana e 68 nuove stazioni entro il 2030 è un'opportunità unica per promuovere, sviluppare e testare soluzioni innovative per pensare a nuovi hub urbani e intermodalità intorno alle stazioni.
Migliorare l'intermodalità e semplificare la vita degli utenti
I candidati sono invitati a proporre soluzioni pronte per essere testate in loco a partire dal 2017. I progetti dovrebbero consentire di sviluppare mezzi di trasporto alternativi al fine di ridurre il trasporto in auto. Nuovi usi della mobilità dovranno essere immaginati dai candidati nel contesto dello sviluppo sostenibile. Sono incoraggiati a utilizzare nuove mobilità dolci, come camminare o andare in bicicletta, e la mobilità digitale (applicazioni, media o informazioni ai passeggeri). Anche l'intermodalità sarà al centro dei progetti, con l'obiettivo di semplificare ulteriormente l'esperienza dell'utente.
"Con questo invito a presentare progetti, condotto in collaborazione con Île-de-France Mobilités", ha dichiarato Philippe Yvin, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Société du Grand Paris, "stiamo già testando modalità di mobilità innovative per promuovere una mobilità pacifica, che riserva un posto centrale al traffico dolce in vista della costruzione delle nostre future stazioni. Così, una volta messe in servizio, le 68 stazioni del Grand Paris Express rifletteranno la metropoli moderna e sostenibile che vogliamo costruire. ».
6 poli pilota in tutta l'Île-de-France
Sei hub che ospiteranno le stazioni Grand Paris Express sono stati selezionati come piloti per il bando per i progetti: Antonypôle (linea 18), Bondy (linea 15 Est), La Courneuve "Six Routes" (linee 16 e 17 Nord), Rueil – Suresnes "Mont-Valérien" (linea 15 Ovest), Saint-Denis Pleyel (linee 15 Est, 15 Ovest, 16 e 17 Nord) e Val-de-Fontenay (Linea 15 Est). Le soluzioni dei vincitori del bando saranno testate in questi territori a partire da settembre 2017.
Stéphane Beaudet, vicepresidente della regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, ha ricordato che " Île-de-France Mobilités sta guidando il miglioramento della mobilità nell'Île-de-France. L'arrivo delle quattro nuove linee della metropolitana e l'estensione della linea 14 è un'opportunità unica per migliorare gli spostamenti per i residenti dell'Ile-de-France facilitando i cambiamenti nelle modalità di trasporto. ".
"Le Grand Paris des nouvelles mobilités" è il quarto bando per progetti innovativi lanciato dalla Société du Grand Paris. È co-pilotato da Île-de-France Mobilités e condotto in collaborazione con le autorità locali. Start-up, PMI, grandi gruppi e gruppi di imprese sono invitati a proporre le loro soluzioni per la nuova mobilità dolce e digitale entro il 24 maggio 2017.
Per saperne di più: http://www.innovation.societedugrandparis.fr/grand-paris-nouvelles-mobilites/