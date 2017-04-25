Bando per progetti innovativi Île-de-France Mobilités – SGP: nuove mobilità si preparano oggi!

Stéphane Beaudet, vicepresidente della regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, ha ricordato che " Île-de-France Mobilités sta guidando il miglioramento della mobilità nell'Île-de-France. L'arrivo delle quattro nuove linee della metropolitana e l'estensione della linea 14 è un'opportunità unica per migliorare gli spostamenti per i residenti dell'Ile-de-France facilitando i cambiamenti nelle modalità di trasporto. ".

"Le Grand Paris des nouvelles mobilités" è il quarto bando per progetti innovativi lanciato dalla Société du Grand Paris. È co-pilotato da Île-de-France Mobilités e condotto in collaborazione con le autorità locali. Start-up, PMI, grandi gruppi e gruppi di imprese sono invitati a proporre le loro soluzioni per la nuova mobilità dolce e digitale entro il 24 maggio 2017.

