L'app Île-de-France Mobilités sostituirà l'app "My line C"

Tutte le tue informazioni e servizi nell'app Île-de-France Mobilités

Per motivi di semplicità delle informazioni sui passeggeri, Île-de-France Mobilités desidera razionalizzare gli strumenti che raggruppano tutte le informazioni e i servizi essenziali per i vostri viaggi.

Ecco perché l'app My C Line smetterà di funzionare il 30 giugno.

Ma non fatevi prendere dal panico, sarete in grado di trovare tutte le sue funzionalità, e molto altro, sull'app e sul sito web Île-de-France Mobilités.