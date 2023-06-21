L'app Île-de-France Mobilités sostituirà l'app "My line C"
Tutte le tue informazioni e servizi nell'app Île-de-France Mobilités
Per motivi di semplicità delle informazioni sui passeggeri, Île-de-France Mobilités desidera razionalizzare gli strumenti che raggruppano tutte le informazioni e i servizi essenziali per i vostri viaggi.
Ecco perché l'app My C Line smetterà di funzionare il 30 giugno.
Ma non fatevi prendere dal panico, sarete in grado di trovare tutte le sue funzionalità, e molto altro, sull'app e sul sito web Île-de-France Mobilités.
Trova le migliori informazioni per i passeggeri sull'app o sul sito web di Île-de-France-Mobilités
- Ricerca di indicazioni stradalida una stazione, un indirizzo o la tua posizione (aggiornato il giorno prima alle 17:00)
- Orari di partenza dalla stazione
- Informazioni sul trafficoin tempo reale per prevedere i tuoi viaggi: orari, percorsi di partenza e arrivo, lavori, interruzioni
- La possibilità di iscriversi agli avvisi di traffico sull'app Île-de-France Mobilités
- La possibilità di generare orari
- I dettagli delle informazioni sui prezzi e la possibilità di gestire i tuoi abbonamenti
Hai altre domande? Rimaniamo a vostra disposizione
Vogliamo supportarti nel miglior modo possibile: non esitare a segnalare qualsiasi problema riscontrato tramite il nostro modulo online e a inviarci le tue domande o osservazioni su Twitter.