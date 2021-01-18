Vianavigo diventa l'applicazione Île-de-France Mobilités e integra la ricarica del pass Navigo tramite iPhone

Risparmia tempo ricaricando i tuoi biglietti di trasporto tramite il tuo smartphone... Ora anche su iPhone!

Ricarica il tuo pass Navigo semplicemente posizionandolo sul tuo iPhone... Sembra troppo semplice? Tuttavia, ora è possibile! Con l'app Île-de-France Mobilités, puoi acquistare i tuoi biglietti di trasporto e caricarli sul tuo pass direttamente dal tuo smartphone. Se questo era già disponibile per i possessori di smartphone Android, ora è anche possibile goderselo se si dispone di un iPhone!

Nota: per iPhone, questo servizio è compatibile con iPhone 7 con almeno la versione iOS 13 e almeno la versione iOS 14.5 per iPhone XR, XS e XS Max.