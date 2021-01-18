Vianavigo diventa l'applicazione Île-de-France Mobilités e integra la ricarica del pass Navigo tramite iPhone
Risparmia tempo ricaricando i tuoi biglietti di trasporto tramite il tuo smartphone... Ora anche su iPhone!
Ricarica il tuo pass Navigo semplicemente posizionandolo sul tuo iPhone... Sembra troppo semplice? Tuttavia, ora è possibile! Con l'app Île-de-France Mobilités, puoi acquistare i tuoi biglietti di trasporto e caricarli sul tuo pass direttamente dal tuo smartphone. Se questo era già disponibile per i possessori di smartphone Android, ora è anche possibile goderselo se si dispone di un iPhone!
Nota: per iPhone, questo servizio è compatibile con iPhone 7 con almeno la versione iOS 13 e almeno la versione iOS 14.5 per iPhone XR, XS e XS Max.
D'ora in poi, non dovrai più aspettare in fila per caricare il tuo pass: che si tratti di ricaricare il tuo abbonamento mensile o di un viaggio una tantum, puoi farlo da casa o sulla strada per la tua stazione o stazione.
Molti biglietti sono disponibili in base alle tue esigenze, dai diversi pacchetti Navigo (giornaliero, settimanale e mensile) ai carnet di biglietti t+... Quindi ai tuoi pass Navigo!
Stai caricando il tuo pass Navigo dal tuo smartphone per la prima volta? Non esitate a consultare i nostri tutorial:
E sempre tutti gli strumenti per preparare, pianificare e personalizzare i tuoi viaggi
Oltre all'acquisto di biglietti, troverai tutto il necessario per preparare i tuoi viaggi sull'applicazione Île-de-France Mobilités:
- fermate degli autobus, stazioni ferroviarie e della metropolitana vicino a te e prossimi passaggi in quest'ultimo;
- Percorsi in tempo reale con i mezzi pubblici, il carpooling e la bicicletta, con la possibilità di salvare i tuoi luoghi preferiti per una facile ricerca.
- prossimi passaggi sulle tue linee in tempo reale dalla tua home page;
- mappe dei sistemi di trasporto pubblico accessibili anche offline;
- e infine, percorsi pedonali personalizzabili in base al tuo profilo per i tratti pedonali.
Per aiutarti a preparare al meglio i tuoi viaggi, le informazioni ai passeggeri sono anche al centro dell'applicazione Île-de-France Mobilités. Infatti, troverai a colpo d'occhio le interruzioni in corso sulla rete, i lavori in corso o pianificati sulla tua linea, o i feed Twitter delle linee che li hanno per informazioni dettagliate in tempo reale.
Un nuovo nome: Île-de-France Mobilités
Come avrete notato, la rete di trasporti dell'Île-de-France ha acquisito un'identità visiva unica che viene implementata ogni giorno su nuovi autobus, tram, treni e metropolitane. Il suo obiettivo? Permetterti di identificare facilmente i mezzi di trasporto e i servizi che offriamo! In questo senso, la vostra applicazione, che in precedenza si chiamava Vianavigo, e che ha fatto molta strada dal 2012 (!), ora integra l'identità e il nome di Île-de-France Mobilités.
Vuoi scaricare l'applicazione che ti permette sia di preparare i tuoi viaggi che di caricare il tuo pass Navigo, è qui:
Infine, se stai cercando dettagli su come funziona l'app, queste pagine potrebbero esserti utili: