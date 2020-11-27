Il primo treno del tram T13 è arrivato a Versailles!
Il treno è stato inizialmente separato in due parti nell'officina di Valenciennes. Ciò consente quindi di garantire il suo trasporto al sito di manutenzione e stoccaggio (SMR) di Versailles Matelots, dove ora può essere riassemblato.
Gli altri 10 convogli saranno consegnati gradualmente dall'officina di costruzione Alstom di Valenciennes. Prossima tappa a gennaio, dove potrete scoprire le immagini del treno assemblato.
Nuovi treni moderni
Con una lunghezza di 42 metri, i tram T13 hanno 250 posti a sedere di cui 90 posti a sedere. Ti porteranno un vero comfort per tutti i tuoi viaggi a Yvelines!
Questi treni tram-treno sfrutteranno la Grande Ceinture Ouest concentrandosi sulla velocità del treno, ma anche sulle prestazioni urbane del tram su binari urbani dedicati. Questo sistema riduce i tempi di percorrenza pur inserendosi perfettamente in un contesto urbano e periurbano!
Il tram T13 collegherà Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École e servirà anche le città di Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.