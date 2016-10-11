Conferenza sulla mobilità 2016 nell'Île-de-France il 23 novembre 2016

I vincitori dei Mobility Awards 2015

Nel 2015, la Conferenza ha premiato sei progetti:

Il Consiglio dipartimentale di Seine-Saint-Denis ha messo in atto un approccio proattivo per migliorare l'attrattiva della rete di autobus attraverso un programma di "riassorbimento dei punti difficili del traffico degli autobus". Questo programma mira ad affrontare le difficoltà del traffico degli autobus in modo completo, coerente e prioritario e a migliorarne la regolarità in modo sostenibile.

Creata nel 2012, Le Triporteur è un'azienda il cui obiettivo è semplificare la vita ai residenti dell'Ile-de-France offrendo un servizio pratico e veloce di manutenzione e riparazione delle biciclette il più vicino possibile ai ciclisti e ai loro viaggi. Il Triporter è itinerante e offre i suoi servizi in diversi luoghi dell'Île-de-France (stazioni e mercati). È presente in una dozzina di siti più volte al mese.

Anche la città di Fontenay-sous-Bois si è distinta in questa categoria per lo sviluppo e l'attuazione di un piano di picchettamento per le modalità attive. Il comune ha articolato questa puntata attorno a quattro percorsi al fine di rendere più attraente l'uso di camminare e andare in bicicletta. Questi quattro percorsi, che attraversano la città, sono caratterizzati da un colore, un simbolo e un nome che offrono una nuova lettura del territorio ai cittadini. Questo progetto prende in considerazione tutti i residenti e le loro modalità di viaggio, comprese le persone con disabilità, e offre percorsi protetti dal traffico motorizzato.

Nel 2013, il comune di Ollainville ha adottato il suo piano di accessibilità stradale (PAVE), che è anche uno strumento nella scelta e nella priorità delle strade da riabilitare sul territorio comunale. Il comune di Ollainville ha quindi registrato negli anni di bilancio 2012 e 2013 la riparazione e l'accessibilità di 2 strade.

Dal 2009, la Comunità di agglomerazione di Saint-Quentin-en-Yvelines conduce sul suo territorio, con la Camera di commercio e industria Versailles – Yvelines e l'associazione imprenditoriale DELTAS SQY, un processo di sviluppo e animazione di piani di viaggio interaziendali (PDIE). I PDIE sono approcci concertati a livello di zone di attività economica che mirano a ridurre l'inquinamento legato al traffico stradale promuovendo soluzioni di viaggio alternative.

In un contesto di forte sviluppo dell'e-commerce in Francia, è stata creata una nuova soluzione per ritirare i pacchi: la Pickup Station. Questo servizio offre ai clienti dei siti commerciali online l'opportunità di essere consegnati in armadietti chiamati Pickup Station. Flessibili da usare, accessibili e aperti su ampie fasce orarie, sono attualmente distribuiti in 110 località dell'Île-de-France. Questo servizio riduce il numero di chilometri percorsi in città dai veicoli di consegna.