[Avviso⚠️] Siti web ed e-mail fraudolenti relativi al rimborso Navigo
È stata presentata una denuncia. Se sei stato vittima di questa truffa, ti invitiamo a segnalarlo sul sito del Ministero dell'Interno al seguente link:
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Stai estremamente attento, sono stati segnalati siti fraudolenti riguardanti il risarcimento Navigo. Ricordiamo che sarà allestita una sola piattaforma all'indirizzo mondedommagementnavigo.com e che sarà aperta entro la fine di gennaio.