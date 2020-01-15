[Avviso⚠️] Siti web ed e-mail fraudolenti relativi al rimborso Navigo

È stata presentata una denuncia. Se sei stato vittima di questa truffa, ti invitiamo a segnalarlo sul sito del Ministero dell'Interno al seguente link:

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

Stai estremamente attento, sono stati segnalati siti fraudolenti riguardanti il risarcimento Navigo. Ricordiamo che sarà allestita una sola piattaforma all'indirizzo mondedommagementnavigo.com e che sarà aperta entro la fine di gennaio.