L'automazione di una linea metropolitana in 8 domande
1. Cos'è una metropolitana automatica?
Questo potrebbe sorprendervi, ma quasi il 100% della rete storica della metropolitana dell'Ile-de-France è già automatizzata. Solo che, in effetti, automazione può significare diverse cose...
- Automazione parziale. Questa è la situazione più comune sulla rete in questo momento. Sulla maggior parte delle linee della metropolitana, il conducente è sempre presente, ma è il treno che porta al suo posto. Questo è chiamato pilota automatico o assistenza alla guida. Il macchinista rimane il garante della sicurezza, gestisce l'apertura e la chiusura delle porte, controlla la partenza del treno e può riprendere il controllo in qualsiasi momento. La velocità del treno è costantemente monitorata. Esistono diversi livelli di automazione parziale, fino alla gestione della spaziatura tra 2 treni.
- Automazione completa. Quando non c'è affatto un autista, si parla di automazione completa o completa. Questo è già il caso sulle linee 14 e 1 e nel 2022 sulla linea 4. Tra qualche anno, anche la linea 13 dovrebbe passare alla piena automazione. Per quanto riguarda le nuove linee della metropolitana Ile-de-France (15, 16, 17 e 18), sono progettate direttamente in completa automazione.
2. Ma allora, quali linee non sono affatto automatiche?
Le linee 3bis, 7bis e 10 sono le uniche linee della rete metropolitana dell'Ile-de-France a non avere questi automatismi. Ad oggi, i treni sono completamente guidati manualmente.
3. Perché automatizzare una linea metropolitana?
Tutte le principali linee della metropolitana del mondo sono automatiche (con o senza conducente). Mirano a raggiungere un'elevata qualità del viaggio (tempo di viaggio, resilienza e reattività dell'operazione, qualità delle informazioni ai passeggeri, ecc.). È per riuscire a soddisfare tutte queste richieste, che è necessario automatizzare.
4. Automazione: quali sono i vantaggi?
L'automazione di una linea metropolitana consente di risparmiare tempo di percorrenza, ma anche robustezza su base giornaliera (meno pericoli, migliore regolarità), di fluidificare il più possibile il traffico, o addirittura di aumentare il livello dell'offerta senza dover evolvere l'infrastruttura.
L'automazione completa (o integrale) – abbinata a stazioni di controllo centralizzate (questa è la "torre di controllo" di ogni linea) – consente di gestire l'intera flotta di treni all'unisono, in tempo reale, secondo il piano di trasporto e di potersi adattare a situazioni perturbate.
5. Una metropolitana automatica, concretamente, come "funziona"?
L'automazione, anche parziale con autista, è la possibilità di far funzionare le metropolitane più vicine tra loro in piena sicurezza, liberandosi dai cantoni ferroviari*.
Liberarsi dai cantoni ferroviari facilita il recupero di eventuali piccoli ritardi e consente l'aumento della cadenza, cioè del "flusso" dei treni. E con l'automazione totale, ti consente di andare oltre nelle prestazioni.
Così, sulla futura linea 15, saremo a 106 o anche 90 secondi a lungo termine tra 2 treni sulla circonvallazione principale.
Una metropolitana automatica è anche un'operazione in un sistema in evoluzione che consente di adattarsi alle esigenze dei viaggiatori. E un funzionamento più facile in caso di incidente, che consente di guadagnare in reattività e agilità su tutta la linea, ad esempio iniettando un treno in qualsiasi momento per completare il servizio.
6. Quanto tempo ci vuole per automatizzare una linea metropolitana?
Automatizzare completamente una linea che rimane in funzione, come la linea 4 ad esempio, richiede circa 10 anni, con la maggior parte del lavoro svolto di notte.
Perché se gli elementi industriali e i treni possono essere disponibili in pochi anni, è anche necessario adattare le stazioni, tutte le cabine di segnalazione o anche i capolinea delle linee:
- Installazione di porte di banchina per garantire che nessuno scenda sui binari in caso di treni senza conducente
- Recupero delle piattaforme in modo che siano in grado di sostenere il peso delle porte di banchina
- Creazione di nuove uscite di emergenza, poiché i nuovi treni automatici possono ospitare più passeggeri, il che significa più persone da evacuare in caso di problemi
- Ampliamento dei locali tecnici, non sempre facile nel contesto molto ristretto di una stazione della metropolitana di Parigi
- Modifica dei sistemi di segnalamento
- Adattamento dell'alimentazione
Come possiamo vedere, non si tratta solo di automatizzare una linea, ma di impegnarsi in un approccio globale.
7. Come scegliamo quali linee automatizzare completamente?
Perché le linee 14, 1, 4 e domani la linea 13? Perché non le altre linee? Come decidiamo l'automazione completa di una linea?
La decisione è alimentata dall'evoluzione dell'utenza della linea e dalla considerazione dei dati socio-economici. Pertanto, le future linee 15, 16, 17 e 18, saranno linee enormi con un traffico pianificato molto importante. Ciò richiede l'uso di attrezzature robuste e, in caso di problemi, sistemi con elevata resilienza.
Ma l'automazione non riguarda solo la metropolitana. Le RER avranno anche nuovi sistemi innovativi. Con NExTEO sulla RER E (EOLE), linee B e D (automazione con autista), si prevede un significativo miglioramento del servizio passeggeri.
8. Île-de-France Mobilités: quale ruolo nell'automazione?
La decisione di automatizzare una linea, per non parlare di una linea in esercizio, è molto complessa, con forti implicazioni industriali, operative e finanziarie. È quindi una decisione che deve essere convalidata da Île-de-France Mobilités e da tutti i finanziatori.
Per impegnarsi in tale progetto, i team di Île-de-France Mobilités devono garantire che il progetto abbia un reale valore aggiunto sociale ed economico.
In questo modo, verificano che il progetto possa essere completato e che i rischi, compresi i rischi normativi, siano sotto controllo. Prestazioni, costi, rischi: tanti gli argomenti interrogati per garantire l'interesse del progetto per i residenti dell'Ile-de-France.
*Cantone ferroviario. La rete ferroviaria francese è divisa in sezioni, i "cantoni ferroviari". Ogni cantone è delimitato da semafori e solo un treno alla volta può entrare in un cantone. Perché? Per garantire che ogni treno, e tra ogni treno, abbia abbastanza spazio per circolare... e soprattutto frenare in sicurezza.