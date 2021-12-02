L'automazione di una linea metropolitana in 8 domande

7. Come scegliamo quali linee automatizzare completamente?

Perché le linee 14, 1, 4 e domani la linea 13? Perché non le altre linee? Come decidiamo l'automazione completa di una linea?

La decisione è alimentata dall'evoluzione dell'utenza della linea e dalla considerazione dei dati socio-economici. Pertanto, le future linee 15, 16, 17 e 18, saranno linee enormi con un traffico pianificato molto importante. Ciò richiede l'uso di attrezzature robuste e, in caso di problemi, sistemi con elevata resilienza.

Ma l'automazione non riguarda solo la metropolitana. Le RER avranno anche nuovi sistemi innovativi. Con NExTEO sulla RER E (EOLE), linee B e D (automazione con autista), si prevede un significativo miglioramento del servizio passeggeri.