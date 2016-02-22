Parere favorevole della Commissione d'inchiesta sul tram 10
I proprietari del progetto, Île-de-France Mobilités (ex STIF) e Dipartimento, rispondono al parere della commissione in un documento ufficiale, la Dichiarazione di progetto, che formalizza i loro impegni a seguito delle conclusioni dell'inchiesta pubblica.
Il Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France approva così la dichiarazione di progetto del tram 10, confermandone l'interesse generale.
La dichiarazione di progetto sarà presto sottoposta al Dipartimento Hauts-de-Seine per l'approvazione, che consentirà al prefetto di Hauts-de-Seine di decidere sull'utilità pubblica del progetto, un passo essenziale per il proseguimento degli studi e l'inizio dei lavori.
Il tram 10 collegherà La Croix de Berny (Antony) a Place du Garde (Clamart). Attraverserà i comuni di Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson e Clamart, servendo così molte strutture e progetti urbani.
Cifre chiave
- Circa 8,2 km di percorso
- 6 minuti tra ogni tram nelle ore di punta
- Circa 25 minuti dal capolinea al capolinea
- dalle 5:30 alle 0:30 circa