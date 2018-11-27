Battesimo della TBM Eole a Courbevoie

Il progetto in breve

Il progetto di estensione della RER E verso ovest comprende 14 stazioni per 55 km di binari, tra cui una sezione completamente nuova tra Saint-Lazare e Nanterre – La Folie (con la costruzione di 3 nuove stazioni) e la ripresa dei binari della linea J Transilien tra Nanterre e Mantes-La-Jolie, che saranno completamente modernizzati per l'occasione. Tre dipartimenti sono interessati: Parigi, Hauts-de-Seine e Yvelines.

Il progetto è guidato da Île-de-France Mobilités, che ha affidato la gestione del progetto a SNCF Mobilités per la gestione dei servizi di trasporto e SNCF Réseau per l'infrastruttura di trasporto della rete ferroviaria nazionale.

Il finanziamento è fornito da 8 partner: lo Stato, Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France, il dipartimento Hauts-de-Seine e Yvelines, Parigi, la Société du Grand Paris e SNCF per un importo di 3,80 miliardi di euro per le infrastrutture e 1,8 miliardi di euro per il materiale rotabile. L'esercizio della futura linea sarà finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.

Sono previsti 55 km di nuove strade (di cui 47 rinnovate e riqualificate). L'estensione della RER E consentirà un viaggio di 40 minuti tra Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie. Quasi 620.000 passeggeri giornalieri sono attesi alla messa in servizio.