Battesimo della TBM Eole a Courbevoie
Un progetto di portata eccezionale per i treni di tutti i giorni
Lo scavo di questo tunnel di 8 km in un'area urbana e 35 m, rendendolo il tunnel ferroviario più profondo dell'Île-de-France, è una delle imprese del progetto Eole.
Con l'ammodernamento delle linee esistenti e la costruzione di tre nuove stazioni, a Nanterre e sotto i quartieri di Porte Maillot e CNIT a La Défense. La RER E, che parte oggi da Chelles – Gournay e Tournan, a est di Parigi e il cui capolinea è Haussmann Saint-Lazare, sarà estesa di 55 km e servirà Porte Maillot, il quartiere La Défense per collegare Nanterre dal 2022 e Mantes-la-Jolie nel 2024.
Un grande passo avanti per viaggiatori e territori
La futura linea E sarà la linea più interconnessa dell'Île-de-France. Sarà con tutte le RER (A, B, C e D), 10 delle 14 linee della metropolitana, 7 linee ferroviarie, 5 linee di tram, le future linee 15 e 16 del Grand Paris Express, un centinaio di linee di autobus comprese quelle che servono i tre aeroporti di Parigi.
Grazie a queste interconnessioni, i viaggiatori avranno più scelta nei loro viaggi. Beneficeranno inoltre di nuovi percorsi alternativi in caso di interruzioni sul loro percorso abituale. Ad esempio, la linea E diventerà un sostituto ottimale per la sezione centrale della RER A in caso di incidente.
Eole beneficerà di un funzionamento all'avanguardia, il sistema operativo NEXTEO, con conseguente qualità del servizio significativamente migliorata in situazioni normali e una gestione degli incidenti più fluida e reattiva.
Materiale rotabile di nuova generazione
La futura linea E della RER sarà dotata di attrezzature di nuova generazione finanziate al 100% da Île-de-France Mobilité: la RER-NG, la futura RER dell'Île-de-France.
Sotto l'impulso di Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités ha intrapreso un'ambiziosa politica di accelerazione del rinnovo e del rinnovamento dei treni al fine di migliorare la regolarità delle linee e il comfort dei passeggeri nella regione di Parigi. Con oltre 700 treni da sostituire o rinnovare tra il 2016 e la fine del 2021, questo è il più grande programma di modernizzazione della flotta ferroviaria mai realizzato in un periodo così breve in Europa.
Appositamente progettata per l'area densa, la futura RER-NG migliorerà la regolarità della RER E estesa a ovest, così come le linee B e D. Un importante salto tecnologico, questi nuovi treni ad alta capacità (1.860 passeggeri) offriranno più comfort agli utenti: aria condizionata reale, prese USB, illuminazione piacevole, accessibilità per le persone con mobilità ridotta e protezione video completa. Questa nuova attrezzatura è stata oggetto di una stretta collaborazione tra Alstom, SNCF e Île-de-France Mobilités. Ha ampie piattaforme di scambio, un'architettura completamente aperta (senza separazione tra le carrozze) con spazi a un livello alle estremità del treno e altri a due livelli per facilitare la salita e la discesa degli utenti, nonché la loro circolazione nel treno.
Nell'ambito dell'estensione della RER E verso ovest, è stato firmato un contratto per 130 treni per un investimento di 1,8 miliardi di euro interamente finanziato da Île-de-France Mobilités. Circoleranno dalla messa in servizio a Nanterre-La-Folie nel 2022. Una volta completato l'intero programma, ci sono 255
Il progetto in breve
Il progetto di estensione della RER E verso ovest comprende 14 stazioni per 55 km di binari, tra cui una sezione completamente nuova tra Saint-Lazare e Nanterre – La Folie (con la costruzione di 3 nuove stazioni) e la ripresa dei binari della linea J Transilien tra Nanterre e Mantes-La-Jolie, che saranno completamente modernizzati per l'occasione. Tre dipartimenti sono interessati: Parigi, Hauts-de-Seine e Yvelines.
Il progetto è guidato da Île-de-France Mobilités, che ha affidato la gestione del progetto a SNCF Mobilités per la gestione dei servizi di trasporto e SNCF Réseau per l'infrastruttura di trasporto della rete ferroviaria nazionale.
Il finanziamento è fornito da 8 partner: lo Stato, Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France, il dipartimento Hauts-de-Seine e Yvelines, Parigi, la Société du Grand Paris e SNCF per un importo di 3,80 miliardi di euro per le infrastrutture e 1,8 miliardi di euro per il materiale rotabile. L'esercizio della futura linea sarà finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Sono previsti 55 km di nuove strade (di cui 47 rinnovate e riqualificate). L'estensione della RER E consentirà un viaggio di 40 minuti tra Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie. Quasi 620.000 passeggeri giornalieri sono attesi alla messa in servizio.