Risultati molto promettenti per le navette autonome in fase di sperimentazione sul ponte Charles de Gaulle
Dal 23 gennaio al 7 aprile 2017, RATP, in collaborazione con Île-de-France Mobilités e la città di Parigi, ha testato due navette autonome su un binario dedicato sul ponte Charles de Gaulle (Parigi 12 e 13). In totale, più di 30.000 passeggeri hanno viaggiato gratuitamente a bordo delle navette EZ10 100% elettriche della startup francese Easymile. Con una capienza di 6 posti, queste navette, ricaricate di notte, circolavano 7 giorni su 7, dalle 14h alle 20h, con un agente presente a bordo.
Un test particolarmente istruttivo
Questo esperimento segna un passo importante per RATP, Île-de-France Mobilités e la città di Parigi, mentre il veicolo autonomo è un'opportunità futura per completare l'offerta di mobilità esistente. Potrebbe consentire di soddisfare le esigenze di mobilità che oggi non sono soddisfatte (territori scarsamente popolati, flussi bassi, primo e ultimo chilometro, ecc.), offrendo maggiore flessibilità e adattabilità, e di immaginare nuove forme di servizi da offrire ai passeggeri di domani.
La sperimentazione, particolarmente apprezzata dai viaggiatori, permetterà di lavorare su modi di miglioramento. Ciò riguarderà in particolare lo spazio interno della navetta al fine di ottenere modularità. Tutti i dati recuperati saranno utilizzati anche per lavorare su questioni di velocità, attraversamento di incroci, evitamento di ostacoli o comando remoto.
Nuovi esperimenti in corso e futuri
La navetta EZ10 di Easymile è già stata testata da RATP Dev il 16 e 17 marzo presso l'Università del Texas ad Austin nell'ambito del SXSW Festival of Music, Film and Interactive Media. È inoltre in fase di test dal 5 aprile all'8 maggio a Boulogne sur Mer, tramite la filiale BTC di RATP Dev e gestore della rete Marinéo, in collaborazione con la città di Boulogne-sur-Mer e la comunità di agglomerazione di Boulonnais. Nella regione dell'Ile-de-France, è all'interno del CEA Saclay che le navette segneranno un passo successivo per offrire un servizio interno al sito a maggio.
RATP, Île-de-France Mobilités e la città di Parigi stanno anche preparando un nuovo esperimento, tra il castello di Vincennes e il parco floreale del Bois de Vincennes, che sarà istituito nei prossimi mesi.
RATP, che gestisce la componente di trasporto pubblico del piano governativo New Industrial France – "Autonomous Vehicles", ha molte competenze da mostrare in questo settore: gestione e supervisione di una flotta di veicoli (il Gruppo RATP gestisce 15.000 autobus in tutto il mondo), ingegneria, funzionamento e manutenzione di sistemi automatici nel settore ferroviario.