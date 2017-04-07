Risultati molto promettenti per le navette autonome in fase di sperimentazione sul ponte Charles de Gaulle

Nuovi esperimenti in corso e futuri

La navetta EZ10 di Easymile è già stata testata da RATP Dev il 16 e 17 marzo presso l'Università del Texas ad Austin nell'ambito del SXSW Festival of Music, Film and Interactive Media. È inoltre in fase di test dal 5 aprile all'8 maggio a Boulogne sur Mer, tramite la filiale BTC di RATP Dev e gestore della rete Marinéo, in collaborazione con la città di Boulogne-sur-Mer e la comunità di agglomerazione di Boulonnais. Nella regione dell'Ile-de-France, è all'interno del CEA Saclay che le navette segneranno un passo successivo per offrire un servizio interno al sito a maggio.

RATP, Île-de-France Mobilités e la città di Parigi stanno anche preparando un nuovo esperimento, tra il castello di Vincennes e il parco floreale del Bois de Vincennes, che sarà istituito nei prossimi mesi.

RATP, che gestisce la componente di trasporto pubblico del piano governativo New Industrial France – "Autonomous Vehicles", ha molte competenze da mostrare in questo settore: gestione e supervisione di una flotta di veicoli (il Gruppo RATP gestisce 15.000 autobus in tutto il mondo), ingegneria, funzionamento e manutenzione di sistemi automatici nel settore ferroviario.