Bilancio 2019: investimenti sempre più sostenuti
Rafforzare l'offerta e facilitare gli spostamenti
Île-de-France Mobilités ha preventivatoulteriori 133 milioni di europer il 2019 perrafforzare l'offerta e facilitare gli spostamenti con più linee di autobus nelle periferie esterne, più frequenze e più autobus di notte.Il 2019 sarà anche l'anno della messa in servizio delnuovo ramo del tram 4a Montfermeil, del lancio delnuovo servizio dinoleggio a lungo termine di biciclette elettrichee dell'implementazione del sistema che consente ilpark and ride gratuito (fuori Parigi).
Per facilitare e incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici da parte degli automobilisti, dal 1° marzo 2019, Île-de-France Mobilités offrirà alle autorità locali che lo desiderano di finanziare parcheggi gratuiti nei loro parcheggi etichettati, fuori Parigi, per i titolari di un Navigo Pass annuale. Questo sistema di abbonamento ai parcheggi a lungo termine funzionerà su base di registrazione e sarà gradualmente implementato dalle comunità partner. Oggi questo rappresenta fino a 17.000 posti auto vicino alle stazioni che possono beneficiare di questo dispositivo ed entro la fine del 2021 saranno 27.000 posti.
Forte crescita degli investimenti
La regione Ile-de-France e Ile-de-France mobilités sono impegnate in un progetto di modernizzazione senza precedenti di 24 miliardi di euro sull'intera rete Île-de-France Mobilités tra il 2016 e il 2025.
Il bilancio 2019 conferma il ritmo dei massicci investimenti impegnati per migliorare gli spostamenti quotidiani nell'Île-de-France. Negli ultimi 3 anni sono stati messi in servizio 252 treni nuovi o rinnovati sulla rete dell'Ile-de-France. Nel 2019 circoleranno 126 nuovi treni aggiuntivi, con l'obiettivo di 700 treni nuovi o rinnovati entro la fine del 2021.
A questi si aggiungeranno più di 1000 autobus elettrici per portare la trasformazione energetica degli autobus come in nessun altro luogo in Europa. Contribuiranno allo sforzo senza precedenti per rafforzare l'offerta di autobus con quasi 500 linee create o rafforzate.
Questi investimenti sono suddivisi in 3 assi:
- 1,1 miliardi di euro per modernizzare il materiale rotabile e migliorare il comfort dei passeggeri (acquisizione e ristrutturazione), 744 milioni di euro nel 2018
- 240 milioni di euro per migliorare la qualità del servizio e facilitare i trasporti (accessibilità, nuovi servizi di biglietteria, migliore informazione dei passeggeri in tempo reale)
- 114 milioni di euro per sviluppare nuove linee e offrire ancora più servizi (tram 1, 4, 9, 10, 12, 13 e cavo A).
Trasporti per tutti
Il bilancio 2019 conferma l'impegno di Île-de-France Mobilités a rendere il trasporto accessibile a tutti i residenti dell'Ile-de-France, con la prosecuzione del programma di 1,4 miliardi di euro di lavori di accessibilità per rendere accessibile autonomamente il 60% delle stazioni della rete ferroviaria dell'Île-de-France, ma anche:
- 37 milioni per le tariffe sociali per l'assistenza alla mobilità (pacchetto Ametista, buoni mobilità)
- 16 milioni di euro per trasporti adattati a esigenze specifiche (servizio di disabilità PAM, trasporto su richiesta, ecc.)
- 138 milioni di euro per garantire il trasporto scolastico per tutti gli studenti nella regione di Parigi (carte Imagine R, circuiti speciali, trasporto per studenti disabili).
Île-de-France mobilités sta lavorando per migliorare l'accessibilità dei trasporti nell'Île-de-France. Offre servizi adattati alle persone con mobilità ridotta, accelera l'adattamento del trasporto accessibile a tutti, migliora l'informazione dei passeggeri per anticipare meglio gli spostamenti.
