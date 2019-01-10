Bilancio 2019: investimenti sempre più sostenuti

Rafforzare l'offerta e facilitare gli spostamenti

Île-de-France Mobilités ha preventivatoulteriori 133 milioni di europer il 2019 perrafforzare l'offerta e facilitare gli spostamenti con più linee di autobus nelle periferie esterne, più frequenze e più autobus di notte.Il 2019 sarà anche l'anno della messa in servizio delnuovo ramo del tram 4a Montfermeil, del lancio delnuovo servizio dinoleggio a lungo termine di biciclette elettrichee dell'implementazione del sistema che consente ilpark and ride gratuito (fuori Parigi).