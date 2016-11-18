Bus linea 20: un nuovo collegamento tra Villepinte, Villiers-le-Bel, Gonesse e Arnouville in 30 minuti
Gli abitanti della Val d'Oise orientale potranno accedere alle strutture e ai posti di lavoro situati lungo la RER B senza dover effettuare una coincidenza alla Gare du Nord. Il suo percorso, lungo una decina di chilometri, attraversa 6 comuni (Arnouville, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Roissy-en-France, Tremblay-en-France e Villepinte) e comprende 8 stazioni.
Grand Paris di autobus e autobus ibridi
Questa nuova linea fa parte del Grand Paris des Bus, un piano per migliorare le reti di autobus, e sostiene importanti sviluppi urbani ed economici. Questo settore vedrà anche l'arrivo tra qualche anno del grande complesso EuropaCity e della linea 17, la metropolitana automatica del Grand Paris Express, con una stazione nel Triangolo di Gonesse.
Faciliterà l'accesso a parchi commerciali come Paris Nord 2 o la piattaforma aeroportuale Roissy-Charles de Gaulle.
Gli autobus ibridi utilizzati consentono inoltre di risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2.