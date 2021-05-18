Cavo 1: via alla prima funivia nella regione dell'Île-de-France!

Cavo A - la futura stazione Émile Zola
Anteprima della futura stazione Émile Zola del cavo 1

Cavo 1: che cos'è?

Il cavo 1 è una funivia ed è anche il primo in Île-de-France! Collegherà, dalla metà del 2025, Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton lungo un percorso di 4,5 km e 5 stazioni.

 

Con cabine da 10 posti, completamente accessibili, Cable 1 sarà naturalmente integrato nei prezzi dell'Ile-de-France.

Perché una funivia?

Per rispondere ai particolari vincoli di questo territorio che è attraversato da numerosi tagli (fasci ferroviari, infrastrutture stradali) e si distingue per un marcato rilievo.

 

Il risultato: aree isolate lontane dalle reti di trasporto pesante (metropolitana o treno) e dagli autobus che non possono più soddisfare efficacemente le esigenze dei residenti e dei dipendenti.

Île-de-France Mobilités prepara il suo 1° trasporto a fune

Île-de-France Mobilités prepara il cavo 1

 

Nel 2022, Île-de-France Mobilités inizierà la costruzione del cavo 1

 

- La 1ª funivia dell'Île-de-France

- Créteil > Villeneuve-Saint-Georges, via Limeil-Brévannes e Valenton in 17 minuti

- Un percorso di 4,5 km

- 5 stazioni

- Area servita: + 20.000 abitanti, 6.000 posti di lavoro

- Completamente accessibile

- Integrato nei prezzi dell'Ile-de-France

 

Perché un collegamento via cavo?

- Un territorio attraversato da molti tagli: infrastrutture stradali, fasci ferroviari

- Un rilievo marcato

 

Concretamente, cosa cambierà?

Innovativo e libero dai vincoli del traffico, il cavo 1 fornirà una risposta concreta alle difficoltà di viaggio quotidiane degli abitanti di questi comuni della Val-de-Marne e servirà direttamente più di 20.000 abitanti e 6.000 posti di lavoro.

Cavo 1 - la futura stazione Émile Combes

Quali stazioni saranno servite?

Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve Saint-Georges saranno collegate da 5 stazioni: Créteil – Pointe du Lac, Temps Durables, Émile Zola, Émile Combes e Bois Matar.

Il piano delle stazioni del futuro cavo 1

Cavo 1: obiettivo 2025

Il cavo 1 è ora molto concreto. Il 7 maggio, Île-de-France Mobilités ha firmato un contratto da 110 milioni di euro con il consorzio DOPPELMAYER France SAS (capofila) / SPIE BATIGNOLLES GC / France TRAVAUX / EGIS RAIL / ATELIER SCHALL, per la progettazione, la costruzione e la manutenzione del cavo 1.

 

Una volta convalidata questa prima fase, i lavori potranno iniziare già nel 2022, per la messa in servizio a metà del 2025.