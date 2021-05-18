Cavo 1: via alla prima funivia nella regione dell'Île-de-France!

Cavo 1: che cos'è?

Il cavo 1 è una funivia ed è anche il primo in Île-de-France! Collegherà, dalla metà del 2025, Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton lungo un percorso di 4,5 km e 5 stazioni.

Con cabine da 10 posti, completamente accessibili, Cable 1 sarà naturalmente integrato nei prezzi dell'Ile-de-France.