Consultazione pubblica Cable A-Téléval dal 26 settembre al 28 ottobre 2016

Cinque gli appuntamenti in programma per incontrarvi:

  • Stazione Pointe du Lac: giovedì 29 settembre dalle 17 alle 19.30
  • Quartiere Bois Matar: martedì 4 ottobre dalle 16:30 alle 19:00
  • Distretto del tempo sostenibile: giovedì 6 ottobre dalle 16:30 alle 19:00
  • al mercato di Valenton: domenica 9 ottobre dalle 10:00 alle 12:30
  • Quartiere Emile Zola: martedì 11 ottobre dalle 16:30 alle 19:00

Viene inoltre proposta una presentazione del progetto seguita da un momento di lavoro e scambio attraverso due incontri pubblici:

  • incontro pubblico a Limeil-Brévannes: giovedì 13 ottobre alle 19
  • incontro pubblico a Villeneuve-Saint-Georges: giovedì 20 ottobre alle 19

Tutti questi incontri e incontri pubblici sono aperti a tutti, senza registrazione.

