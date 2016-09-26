Consultazione pubblica Cable A-Téléval dal 26 settembre al 28 ottobre 2016
Cinque gli appuntamenti in programma per incontrarvi:
- Stazione Pointe du Lac: giovedì 29 settembre dalle 17 alle 19.30
- Quartiere Bois Matar: martedì 4 ottobre dalle 16:30 alle 19:00
- Distretto del tempo sostenibile: giovedì 6 ottobre dalle 16:30 alle 19:00
- al mercato di Valenton: domenica 9 ottobre dalle 10:00 alle 12:30
- Quartiere Emile Zola: martedì 11 ottobre dalle 16:30 alle 19:00
Viene inoltre proposta una presentazione del progetto seguita da un momento di lavoro e scambio attraverso due incontri pubblici:
- incontro pubblico a Limeil-Brévannes: giovedì 13 ottobre alle 19
- incontro pubblico a Villeneuve-Saint-Georges: giovedì 20 ottobre alle 19
Tutti questi incontri e incontri pubblici sono aperti a tutti, senza registrazione.