La prima funivia dell'Île-de-France compie un nuovo passo
Una modalità di trasporto innovativa per soddisfare esigenze specifiche
Nell'ambito del suo ambizioso progetto di sviluppo della rete di trasporto, Île-de-France Mobilités sta sviluppando nuove soluzioni di mobilità per soddisfare le esigenze specifiche dei territori e consentire ai residenti dell'Ile-de-France di spostarsi più facilmente. La funivia urbana è un mezzo di trasporto attraente e innovativo che consente di attraversare i blocchi urbani per servire aree isolate e di difficile accesso. Può così attraversare in modo efficiente ed economico ferrovie, strade, linee ad alta tensione, nonché fiumi e importanti morfologie. Il trasporto a fune è quindi perfettamente complementare alle modalità di trasporto "tradizionali" Metro, Tram e Bus.
Il cavo, un nuovo modo di trasporto nell'Île-de-France. È più rilevante attraversare i tagli urbani. Promuove l'intermodalità, è una funivia urbana, è accessibile a tutti. Cavo- A Televal
Cavo A: un progetto essenziale per servire il sud della Val-de-Marne
Il cavo A – Téléval collegherà i comuni di Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges. Comprenderà 5 stazioni per un percorso di 4,5 km attraversando le linee ferroviarie TGV e merci ferroviarie, la strada nazionale 406 e una linea ad alta tensione. L'obiettivo del progetto èsoddisfare le crescenti esigenze di viaggio della popolazione e aprire i quartieri di Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges collegandoli alla linea 8 della metropolitana e alla rete di autobus.
Questa nuova linea di trasporto offrirà un tempo di percorrenza inferiore a 20 minuti tra le stazioni di Bois Matar e Pointe du Lac. Questa modalità di trasporto, affidabile e veloce, consente un notevole risparmio di tempo per gli utenti e la riduzione del traffico stradale sulle strade del settore. La consultazione e gli studi preliminari hanno permesso di scegliere il percorso migliore, limitando il più possibile l'impatto del progetto sul paesaggio, sui residenti locali e sull'ambiente naturale. Questo percorso consente anche collegamenti più facili con la metropolitana e la rete di autobus.
L'approvazione da parte di Île-de-France Mobilités dello schema in linea di principio, del fascicolo dell'inchiesta pubblica e dell'accordo di finanziamento per gli studi preliminari consente al progetto di entrare nella fase concreta e cruciale dell'inchiesta pubblica condotta dalla fine del 2018 o all'inizio del 2019. Il costo di questo progetto senza precedenti nella regione è stimato in 132 milioni di euro finanziati da Île-de-France Mobilités, dal Consiglio dipartimentale della Val-de-Marne e dalla Regione Île-de-France.
Il progetto in breve
Il cavo A – Téléval, servirà 4 città (Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes e Créteil) su un percorso lungo 4,5 km costellato da 5 stazioni.
Il percorso del Cable A - Téléval, Crétail Pointe du lac, metro 8, Bus 393, 117, 23, K. Bois Matar, Bus J1,J2,G1,G2
Questa modalità di trasporto garantirà tempi di percorrenza affidabili e regolari: meno di 20 minuti tra Bois Matar e Pointe du Lac. Con orari di apertura basati su quelli della metropolitana (5:30 – 1:00) e una frequenza di passaggio tra ogni cabina inferiore a 30 secondi, il cavo A sarà in grado di trasportare fino a 1600 passeggeri all'ora e per direzione. L'utenza prevista è di 12.000 utenti al giorno.
Cabina da 10 posti, videoprotezione e terminali di chiamata in ogni cabina, stazione accessibile alle persone con mobilità ridotta.