La prima funivia dell'Île-de-France compie un nuovo passo

Questa nuova linea di trasporto offrirà un tempo di percorrenza inferiore a 20 minuti tra le stazioni di Bois Matar e Pointe du Lac. Questa modalità di trasporto, affidabile e veloce, consente un notevole risparmio di tempo per gli utenti e la riduzione del traffico stradale sulle strade del settore. La consultazione e gli studi preliminari hanno permesso di scegliere il percorso migliore, limitando il più possibile l'impatto del progetto sul paesaggio, sui residenti locali e sull'ambiente naturale. Questo percorso consente anche collegamenti più facili con la metropolitana e la rete di autobus.

L'approvazione da parte di Île-de-France Mobilités dello schema in linea di principio, del fascicolo dell'inchiesta pubblica e dell'accordo di finanziamento per gli studi preliminari consente al progetto di entrare nella fase concreta e cruciale dell'inchiesta pubblica condotta dalla fine del 2018 o all'inizio del 2019. Il costo di questo progetto senza precedenti nella regione è stimato in 132 milioni di euro finanziati da Île-de-France Mobilités, dal Consiglio dipartimentale della Val-de-Marne e dalla Regione Île-de-France.