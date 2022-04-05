Rivestimento del cavo C1: ecco il risultato dei vostri voti!
Per vestire il cavo C1, hai scelto il design 3!
Per vestire la primissima funivia dell'Île-de-France - in realtà piuttosto una gondola, inoltre, spieghiamo la differenza appena sotto -, che circolerà tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges, hai optato per un design che "sorride".
La tua futura cabina mostrerà quindi un approccio grafico dinamico, positivo e curvo.
Funivia, gondola: quali sono le differenze?
Anche se il termine generico per descrivere una cabina che trasporta passeggeri attaccati a un cavo è abbastanza generalmente "funivia", il futuro cavo C1 è in realtà ... una gondola!
Ma allora, come orientarsi?
- La funivia è, in generale, composta da due grandi cabine, di capacità molto grandi, che operano su un movimento avanti e indietro, una cabina va in una direzione e poi ritorna nell'altra direzione.
- La cabinovia esegue un movimento "unidirezionale", vale a dire che le cabine si muovono sempre nella stessa direzione, seguendo un anello. Le cabine di una cabinovia hanno capacità inferiori (10 persone sedute, nell'ambito del progetto C1).