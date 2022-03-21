Cavo C1: vota per vestire la prima funivia dell'Île-de-France
Il lavoro del cavo C1 è lanciato, tocca a voi votare!
Entro il 2025, questa funivia, la prima nell'Île-de-France, collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges servendo Limeil-Brévannes e Valenton.
Aprirà le città servite e le collegherà alla linea 8 della metropolitana e all'intera rete di autobus del settore.
Così, dopo il successo delle consultazioni per i futuri treni RER B, per le metropolitane delle linee 15, 16, 17 e 18, e più recentemente per il futuro tram T1, Île-de-France Mobilités lancia una nuova consultazione pubblica dal 21 marzo al 4 aprile per scegliere il rivestimento esterno delle cabine del cavo C1.
Scegli il rivestimento esterno del cavo C1
- "Carré voyageur" minimalista, con un segno forte riconoscibile da tutti, dal cielo o dalla terra?
- "Virgule" fa parte della continuità dei principi grafici applicati a tutto il materiale rotabile dell'Île-de-France?
- O "Sorriso" dinamico, positivo e curvo?
Quindi, quale design sceglierai per il cavo C1?