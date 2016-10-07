Campagna contro le frodi nei trasporti pubblici nell'Île-de-France
I diversi tipi di frode:
- Frode al biglietto di trasporto o frode "visibile" che consiste nel viaggiare senza biglietto valida e convalidata.
- Frode tariffaria, che consiste nell'utilizzare un'aliquota ridotta senza avere la prova corrispondente.
- Frode a distanza che corrisponde all'utilizzo di un biglietto di trasporto non valido in tutte le aree di viaggio.
Nuova legislazione per combattere meglio le frodi
La legge n. 2016-339 del 22 marzo 2016, nota come legge Le Roux-Savary "sulla prevenzione e la lotta contro l'inciviltà, contro gli attacchi alla sicurezza pubblica e contro gli atti terroristici nel trasporto pubblico di passeggeri", rafforza le prerogative dei vettori e fornisce nuovi strumenti per rafforzare la sicurezza, combattere le frodi e chiarire il quadro di intervento dei loro agenti. Per saperne di più: Campagna antifrode