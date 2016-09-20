Campagna contro le frodi nei trasporti pubblici nell'Île-de-France

Tutti gli operatori del trasporto urbano sono vittime di questo fenomeno. Nel contesto dell'attuale crisi economica, l'impatto finanziario è considerevole per i vettori ma anche per l'autorità organizzatrice (Île-de-France Mobilités (ex STIF)). Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités (ex STIF), ha fissato obiettivi ambiziosi per gli operatori.

Una campagna di informazione condivisa tra Île-de-France Mobilités (ex STIF), RATP, SNCF e la regione Île-de-France, mira a ricordare ai viaggiatori la posta in gioco dei cittadini delle frodi e l'inasprimento delle sanzioni incorse dalla promulgazione della legge Savary-Le Roux "relativa alla prevenzione e alla lotta contro l'inciviltà, contro gli attacchi alla sicurezza pubblica e contro gli atti terroristici nel trasporto collettivo di passeggeri"