Ondata di calore: più comfort per i tuoi viaggi ogni estate
Trasporto nuovo, sostenibile e... Aria condizionata?
Treni, autobus, tram e metropolitane nuovi o rinnovati, pensati per rispettare meglio l'ambiente e aumentare il comfort dei passeggeri? Questa è l'ambizione di Île-de-France Mobilités.
Un comfort, anche climatico, che passa la generalizzazione dei sistemi di climatizzazione e ventilazione refrigerata in tutta la rete Ile-de-France.
Aria condizionata nei treni e RER, a che punto siamo?
Nel giugno 2025: 2/3 dei treni e dei treni RER sono già dotati di aria condizionata o ventilazione.
Metropolitane: saranno tutte dotate di ventilazione refrigerata nel 2035
Entro il 2035, tutti i treni della metropolitana saranno stati sostituiti da Île-de-France Mobilités e saranno dotati di un sistema di ventilazione refrigerata.
Fino ad allora, il rinnovamento delle attrezzature continua oggi: il 50% delle metropolitane in circolazione è dotato di ventilazione refrigerata.
Tra il 2025 e il 2033: 8 linee saranno dotate di una metropolitana moderna e climatizzata
Dal 2025, i primi treni della nuovissima metropolitana "ferroviaria", la MF19, arriveranno gradualmente sulle linee 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 e 13, a partire dalla linea 10.
Perché avete scelto la ventilazione refrigerata per tutte le metropolitane dell'Île-de-France?
Su alcune linee, l'installazione di una vera aria condizionata non è possibile: le gallerie sono troppo strette, il che potrebbe surriscaldare l'aria e bloccare il traffico.
Di fronte a questi vincoli, Île-de-France Mobilités ha scelto una soluzione più adatta: la ventilazione refrigerata. Meno potente di un climatizzatore convenzionale, ma più compatibile con l'infrastruttura, rinfresca comunque l'atmosfera a bordo.
Tram 100% con aria condizionata nell'Île-de-France
Tutte le linee di tram e tram-treni (questi famosi tram che possono circolare sia in città che sulle linee ferroviarie) sono dotate di aria condizionata nell'Île-de-France.
Autobus e pullman sempre più freschi
Oggi, il 60% della flotta di autobus e pullman nella regione Ile-de-France beneficia dell'aria condizionata.
Una percentuale destinata ad evolversi con il massiccio rinnovamento delle attrezzature intrapreso da Île-de-France Mobilités.
Caldo: i giusti riflessi da adottare nei trasporti
1. Acqua! Prendi una bottiglia o una bottiglia d'acqua piena d'acqua. E bere regolarmente.
- Sull'applicazione Île-de-France Mobilités, trova tutte le fontane d'acqua di Parigi sulla mappa interattiva.
- Qui, individua tutti i punti di acqua potabile nelle vicinanze intorno a te.
- Lo sapevate? 140 fontane d'acqua sono distribuiti su tutte le stazioni e stazioni di Île-de-France Mobilités.
2. Ombra. Stai aspettando l'autobus, il tram?
Rimani all'ombra (o porta un cappello, un ombrello).
Sul sito web dell'Île-de-France di domani, troverai un elenco di luoghi per stare al fresco a Parigi e nella sua regione e accedere ai rifugi climatici vicino a te.
3. Veicolo con aria condizionata? Mantieni la freschezza all'interno.
Non aprire le finestre, mantenere la freschezza all'interno