Mappa interattiva dell'avanzamento delle TBM del prolungamento della linea 14 della metropolitana
Le TBM eseguono sia lo scavo del sottosuolo, il sostegno del terreno attraversato sia la costruzione effettiva del tunnel. Funzionano 24/24h, 6/7 giorni.
È possibile seguire i loro progressi da una mappa interattiva sul sito web del progetto di estensione della linea 14.
La posizione di ogni TBM viene aggiornata ogni due settimane per visualizzare una progressione sufficiente, circa 150 metri ad una velocità media di 12 metri al giorno. Un contatore indica il numero di metri di gallerie scavate sui 5800 previsti in totale.
Prolungamento della linea 14 della metropolitana
Prima tappa della metropolitana automatica del Nouveau Grand Paris, l'estensione della linea 14 da Saint-Lazare a Mairie de Saint-Ouen ha come obiettivo prioritario quello di desaturare la linea 13. Con 4 nuove stazioni (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen RER e Mairie de Saint-Ouen), la linea 14 servirà i quartieri del nord-ovest metropolitano in pieno sviluppo.