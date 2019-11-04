Traveller Information Challenge: scopri i vincitori del 2019!

Nextérité fornisce servizi di informazione sulla mobilità in tempo reale attraverso algoritmi semantici e di Intelligenza Artificiale. La loro soluzione NextAlert, un motore collaborativo di informazioni sui trasporti in tempo reale, valuta le condizioni di trasporto da una varietà di fonti, compresi i social media, per fornire informazioni affidabili, accurate e in tempo reale ai passeggeri e informare i viaggiatori via SMS delle interruzioni della rete.

Testimonianza: " La sfida Ile-de-France Mobilités è stata intensa ed emozionante: intensa, perché è stato necessario istituire un servizio di allerta di viaggio molto rapidamente in un contesto di scioperi; entusiasmante, perché ci ha permesso di sperimentare con i residenti dell'Ile-de-France di tutti i profili e di convalidare concretamente le caratteristiche chiave di un'applicazione di avviso di viaggio efficace e facile da usare. Questa nuova versione di Travel Alert per i viaggiatori è ora un modulo aggiuntivo del nostro motore di informazioni sulla mobilità NextAlert. Grazie al team Challenge per il loro supporto e reattività! Speriamo che questo servizio NextAlert Trajet possa essere utilizzato in Île-de-France in futuro. »

3° premio: Una piattaforma di mobilità multimodale intelligente, che consente il raggruppamento di corse VTC/Taxi – Uppli