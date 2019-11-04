Traveller Information Challenge: scopri i vincitori del 2019!
Il podio del Passenger Information Challenge 2019
Île-de-France Mobilités ha annunciato i vincitori del 2019 durante la serata dei premi. A questi vincitori è stata offerta la firma di un accordo di finanziamento con Île-de-France Mobilités e un supporto di tipo coaching per implementare la loro soluzione nella regione Ile-de-France.
1° premio : Tecnologia all'avanguardia per ottimizzare i viaggi dei passeggeri in situazioni perturbate – Geotwin
Il team Geotwin con Stéphane Beaudet
Sulla base degli ultimi progressi tecnologici, Geotwin propone una profonda revisione degli algoritmi per raccomandare percorsi alternativi tenendo conto della proiezione della rete nel futuro (in particolare il rinvio dei flussi). La loro soluzione consente quindi di prevenire la congestione e gli incidenti eccessivi in caso di perturbazione.
Testimonianza: "Lo strumento decisionale sviluppato da GeoTwin consente a Île-de-France Mobilités di prendere decisioni di ridistribuzione in tempo reale del carico di traffico sulle sue reti. Ha altre interessanti potenzialità, tra cui la sua integrazione con applicazioni MaaS. Lo studio ha permesso, grazie ad un approfondito lavoro di algoritmi, di stabilire proposte di percorsi alternativi tenendo conto dei rischi di sovraccarico (stato attuale della rete e futuro in vista dei reindirizzamenti proposti) e quindi di prevenire fenomeni di congestione e sovra-incidente in caso di situazione disturbata. »
Ulteriori informazioni su Geotwin.
2° premio: Informazioni sui passeggeri in tempo reale – Nextérité
Il team Nextérité con Stéphane Beaudet
Nextérité fornisce servizi di informazione sulla mobilità in tempo reale attraverso algoritmi semantici e di Intelligenza Artificiale. La loro soluzione NextAlert, un motore collaborativo di informazioni sui trasporti in tempo reale, valuta le condizioni di trasporto da una varietà di fonti, compresi i social media, per fornire informazioni affidabili, accurate e in tempo reale ai passeggeri e informare i viaggiatori via SMS delle interruzioni della rete.
Testimonianza: " La sfida Ile-de-France Mobilités è stata intensa ed emozionante: intensa, perché è stato necessario istituire un servizio di allerta di viaggio molto rapidamente in un contesto di scioperi; entusiasmante, perché ci ha permesso di sperimentare con i residenti dell'Ile-de-France di tutti i profili e di convalidare concretamente le caratteristiche chiave di un'applicazione di avviso di viaggio efficace e facile da usare. Questa nuova versione di Travel Alert per i viaggiatori è ora un modulo aggiuntivo del nostro motore di informazioni sulla mobilità NextAlert. Grazie al team Challenge per il loro supporto e reattività! Speriamo che questo servizio NextAlert Trajet possa essere utilizzato in Île-de-France in futuro. »
Ulteriori informazioni su Nextérité.
3° premio: Una piattaforma di mobilità multimodale intelligente, che consente il raggruppamento di corse VTC/Taxi – Uppli
Il team di Uppli
Uppli sta sviluppando una piattaforma di mobilità multimodale intelligente, che offre un servizio di calcolo dinamico del viaggio multimodale. La loro soluzione LaPoole consente di raggruppare le corse VTC / Taxi tra più viaggiatori, offrendo così un'alternativa aggiuntiva in caso di situazione perturbata.
Testimonianza: "Uppli è molto orgogliosa di essere stata tra i vincitori del Traveller Information Challenge 2019. Ringraziamo Île-de-France Mobilités per le risorse messe a disposizione che ci hanno permesso di far crescere la nostra soluzione "LaPoole" grazie in particolare alle partnership istituite da IDFM per accelerare lo sviluppo delle nostre offerte di servizi e al supporto fornito sulla raccolta fondi che ha reso possibile un'ambiziosa prospettiva di evoluzione del nostro prodotto e del suo modello di business. Per Uppli, ancora una giovane start-up, questa sfida è una vera risorsa per il nostro ulteriore sviluppo, in particolare grazie alla garanzia di riferimento di un attore chiave nella mobilità come Île-de-France Mobilités. Grazie! »
Ulteriori informazioni su Uppli.
Premio preferito della giuria: Assistenza reciproca tra passeggeri nei trasporti per facilitare la mobilità per tutti – Faciligo
Il team Faciligo
Con la sua soluzione di mutuo soccorso tra viaggiatori, Faciligo ha sedotto la giuria della sfida che gli ha assegnato un premio speciale. Faciligo mette in contatto i viaggiatori con mobilità ridotta o in situazioni fragili con i viaggiatori ansiosi di dare una mano, per facilitare la mobilità di tutti su tutti i tipi di viaggi.
Ulteriori informazioni su Faciligo.
La cerimonia di premiazione della sfida, durante la quale è stato svelato il podio, si è tenuta il 17 ottobre, alla presenza di Stéphane Beaudet, vicepresidente della regione Île-de-France. È stata un'opportunità per riunire gli attori dell'innovazione e della mobilità nell'Île-de-France.
Il team della sfida ringrazia tutti i partecipanti, così come tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa prima edizione!