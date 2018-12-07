Scegli il design della metropolitana per le future linee 15, 16 e 17

Un ordine storico per la rete Île-de-France Mobilités

Con 200 km di linee aggiuntive e 68 nuove stazioni, il Grand Paris Express è un progetto strutturante per l'Île-de-France che faciliterà gli spostamenti da un sobborgo all'altro. Per l'esercizio delle linee 15, 16 e 17, Île-de-France Mobilités e Société du Grand Paris hanno ordinato fino a 183 nuovi convogli, progettati da Alstom.

Queste nuove metropolitane ad alta capacità saranno in grado di viaggiare fino a 110 km/h in modalità automatica senza conducente e saranno composte da treni a 6 carrozze sulla linea 15 e 3 carrozze sulle linee 16 e 17. I primi treni lasceranno la fabbrica nel 2022 per la prima messa in servizio commerciale prevista per il 2024.

Questi treni saranno messi a disposizione dei futuri operatori da Île-de-France Mobilités , che disporrà così di attrezzature di nuova generazione, beneficiando delle ultime tecnologie e offrendo prestazioni elevate. L'esperienza di viaggio combinerà comfort e velocità.