Scegli il design della metropolitana per le future linee 15, 16 e 17
Un design al servizio del viaggiatore, con i treni:
- Accessibile: le ampie porte consentono di salire e scendere dal treno in modo rapido e sicuro. L'accesso per le persone con mobilità ridotta è possibile su tutto il treno e gli spazi sono riservati alle persone in sedia a rotelle e alle persone con bambini in passeggino o bagagli
- Confortevole: ventilazione, temperatura e illuminazione sono controllate e modulate in base all'ora del giorno per creare un'atmosfera rilassante. Inoltre, l'illuminazione della piattaforma viene rinforzata quando i passeggeri salgono e scendono. Il parabrezza extra large offre una vista panoramica dell'avanzamento del tunnel e delle stazioni.
- Moderno e connesso: grandi e numerosi schermi informativi dinamici sono integrati lungo tutta la lunghezza del treno e tutte le informazioni ai passeggeri sono allineate a quelle della rete. Le prese USB offrono quindi un modo per ricaricare il telefono cellulare per continuare a utilizzare i mezzi di comunicazione durante il viaggio.
- Sicuro: l'illuminazione sotto i sedili rafforza la percezione di uno spazio sicuro e i treni sono videoprotetti al 100%.
Un ordine storico per la rete Île-de-France Mobilités
Con 200 km di linee aggiuntive e 68 nuove stazioni, il Grand Paris Express è un progetto strutturante per l'Île-de-France che faciliterà gli spostamenti da un sobborgo all'altro. Per l'esercizio delle linee 15, 16 e 17, Île-de-France Mobilités e Société du Grand Paris hanno ordinato fino a 183 nuovi convogli, progettati da Alstom.
Queste nuove metropolitane ad alta capacità saranno in grado di viaggiare fino a 110 km/h in modalità automatica senza conducente e saranno composte da treni a 6 carrozze sulla linea 15 e 3 carrozze sulle linee 16 e 17. I primi treni lasceranno la fabbrica nel 2022 per la prima messa in servizio commerciale prevista per il 2024.
Questi treni saranno messi a disposizione dei futuri operatori da Île-de-France Mobilités , che disporrà così di attrezzature di nuova generazione, beneficiando delle ultime tecnologie e offrendo prestazioni elevate. L'esperienza di viaggio combinerà comfort e velocità.
Scopri il risultato della consultazione che ha avuto luogo nel dicembre 2018:
Hai scelto! Ecco il volto della futura metropolitana delle linee 15, 16 e 17 del Grand Paris Express. Île-de-France Mobilités ha lanciato l'acquisizione dei primi 53 convogli (680 milioni di euro) https://www.iledefrance-mobilites.fr/wp-content/uploads/2018/07/Ile-de-France-Mobilites-engage-680-millions-d-euros-pour-les-53-premeres-rames-du-metro-du-Grand-Paris-Express.pdf ...#TransportsIDF@GdParisExpress
Grazie! Quasi 13.000 di voi hanno votato per scegliere il design della metropolitana per le linee 15, 16 e 17