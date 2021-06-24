RER B: scegli il design del tuo nuovo treno
Da novembre 2025, 3 anni prima di quanto inizialmente previsto, un nuovo treno percorrerà la linea RER B: è l'MI20.
Questo nuovo materiale rotabile, Île-de-France Mobilités lo ha voluto il più vicino possibile alle vostre aspettative: più accessibile, più spazioso, più confortevole.
E poiché questo treno sarà al servizio dei residenti dell'Ile-de-France, stiamo lanciando una grande consultazione: potrai votare per il design della tua nuova RER B!
"Volto" del treno, organizzazione interna ed estetica: ti proponiamo di scegliere tra 3 identità per la tua futura RER B. Tre identità che evidenziano, ognuna a suo modo, i fondamenti di questo nuovo treno quotidiano.
La consultazione è aperta fino al 31 luglio 2021.
Dentro, fuori: tocca a te votare!
La consultazione si concentra sul design esterno e sugli elementi di interior design.
End-forward: cosa ne pensate?
All'esterno, potrai scegliere tra 3 proposte "end-forward" (è il "volto" del treno)
Quale preferisci?
Quale interior design sceglierete?
All'interno, avrai la possibilità di scegliere tra 3 "pacchetti" di servizi che includono sedili, barre di presa (per tenerti) e illuminazione diversa.
Aggiornamento MI20
MI20, da novembre 2025, sarà:
- 146 convogli di nuova generazione che aumentano il comfort degli utenti (videosorveglianza, climatizzazione, informazioni dinamiche ottimizzate per i passeggeri) e sono adattati alle esigenze specifiche della linea B
- Treni che misurano 104 metri di lunghezza, organizzati in 7 carrozze corte (contro gli attuali treni a 4 carrozze), al fine di soddisfare i vincoli delle lacune con molte piattaforme curve della linea
- Auto più larghe e a 2 livelli (a seconda dei vincoli di carico utile UFR e posizionamento delle attrezzature sul tetto)
- +20% di posti rispetto agli attuali convogli MI79/MI84 rinnovati e 1070 posti totali
- E metà dei posti accessibili su un unico livello
- 26% dei posti prioritari
- E naturalmente: prese USB per caricare i tuoi dispositivi, ampi e numerosi schermi informativi, temperatura regolata in base alla situazione, illuminazione rilassante e treni videoprotetti al 100%.
Parallelamente, il dispiegamento di questi treni MI20 sulla linea B nel 2025 richiederà importanti adattamenti infrastrutturali (altezza della piattaforma, rinforzi di alimentazione elettrica) ma anche officine di manutenzione (creazione di una nuova officina a Mitry e adattamento dell'officina esistente a Massy).