RER B: scegli il design del tuo nuovo treno

1, 2 o 3: che volto darete alla futura RER B?

Da novembre 2025, 3 anni prima di quanto inizialmente previsto, un nuovo treno percorrerà la linea RER B: è l'MI20.
Questo nuovo materiale rotabile, Île-de-France Mobilités lo ha voluto il più vicino possibile alle vostre aspettative: più accessibile, più spazioso, più confortevole.

E poiché questo treno sarà al servizio dei residenti dell'Ile-de-France, stiamo lanciando una grande consultazione: potrai votare per il design della tua nuova RER B!

Per poter guardare questo video, è necessario

"Volto" del treno, organizzazione interna ed estetica: ti proponiamo di scegliere tra 3 identità per la tua futura RER B. Tre identità che evidenziano, ognuna a suo modo, i fondamenti di questo nuovo treno quotidiano.

La consultazione è aperta fino al 31 luglio 2021.

Dentro, fuori: tocca a te votare!

La consultazione si concentra sul design esterno e sugli elementi di interior design.

End-forward: cosa ne pensate?

All'esterno, potrai scegliere tra 3 proposte "end-forward" (è il "volto" del treno)

Quale preferisci?

Quale interior design sceglierete?

All'interno, avrai la possibilità di scegliere tra 3 "pacchetti" di servizi che includono sedili, barre di presa (per tenerti) e illuminazione diversa.

Aggiornamento MI20

MI20, da novembre 2025, sarà:

  • 146 convogli di nuova generazione che aumentano il comfort degli utenti (videosorveglianza, climatizzazione, informazioni dinamiche ottimizzate per i passeggeri) e sono adattati alle esigenze specifiche della linea B
  • Treni che misurano 104 metri di lunghezza, organizzati in 7 carrozze corte (contro gli attuali treni a 4 carrozze), al fine di soddisfare i vincoli delle lacune con molte piattaforme curve della linea
  • Auto più larghe e a 2 livelli (a seconda dei vincoli di carico utile UFR e posizionamento delle attrezzature sul tetto)
  • +20% di posti rispetto agli attuali convogli MI79/MI84 rinnovati e 1070 posti totali
  • E metà dei posti accessibili su un unico livello
  • 26% dei posti prioritari
  • E naturalmente: prese USB per caricare i tuoi dispositivi, ampi e numerosi schermi informativi, temperatura regolata in base alla situazione, illuminazione rilassante e treni videoprotetti al 100%.

Parallelamente, il dispiegamento di questi treni MI20 sulla linea B nel 2025 richiederà importanti adattamenti infrastrutturali (altezza della piattaforma, rinforzi di alimentazione elettrica) ma anche officine di manutenzione (creazione di una nuova officina a Mitry e adattamento dell'officina esistente a Massy).

Quindi, per quale RER B voterai?