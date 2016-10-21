Scelta del percorso Nord e della stazione "Grands Pêchers" per il prolungamento della linea 1 della metropolitana
La scelta di far passare il prolungamento della linea 1 attraverso la stazione di Grands Pêchers ha il vantaggio di servire sia gli abitanti di Montreuil che di Fontenay-sous-Bois. Questa scelta ha diversi vantaggi: tempi di lavoro molto più brevi e minori impatti sulle case e sul traffico.
L'estensione in cifre
- 3 nuove stazioni sulla linea 1 della metropolitana
- Circa 5 km di percorso
- Una metropolitana ogni 1 minuto e 45 minuti durante l'ora di punta mattutina
- Circa 6-7 minuti di auto tra Château de Vincennes e Val de Fontenay
- 3 stazioni e scelta del percorso a nord
L'estensione della linea 1 della metropolitana da Château de Vincennes includerà tre nuove stazioni:
- una stazione a Les Rigollots (Fontenay-sous-Bois);
- una stazione intermedia a Grands Pêchers (Montreuil)
- un capolinea in Val de Fontenay (est o sud).
Numerosi collegamenti con la rete di trasporto
- Train-rer A
- Treno-rer E
- Metro linea 15
- Futura estensione del tram 1
- E molte linee di autobus
Île-de-France Mobilités (ex STIF), la Regione, lo Stato e tutti i partner (Dipartimento, Città, RATP) continueranno quindi il progetto sulla base di questo percorso unico. Île-de-France Mobilités proseguirà gli studi per realizzare il dossier dell'inchiesta pubblica. L'inchiesta pubblica è prevista per il 2018.
Maggiori informazioni: Prolungamento del tram 1 da Noisy-le-Sec a Fontenay-sous-Bois