COB istruzioni per l'uso: alla scoperta di un centro operativo bus

Adattare un centro operativo bus: cosa significa?

In termini concreti, ciò significa dotare ogni parcheggio degli autobus di una presa di ricarica a biometano o elettrica. Ciò richiede anche il sostegno e lo sviluppo di un settore di produzione di questo famoso biometano nella regione di Parigi.

La riconversione dei centri operativi bus è già in corso: 6 sono stati dotati di ricariche a biometano e 4 a quelle elettriche. Entro la prima metà del 2022, 30 centri operativi saranno interessati in tutta l'Île-de-France: 4 passeranno all'elettrico, 24 saranno adattati al metano. E il movimento non si fermerà qui perché sono in costruzione nuovi centri operativi.