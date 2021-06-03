COB istruzioni per l'uso: alla scoperta di un centro operativo bus
Cos'è un Centro Operativo Bus?
Ogni giorno, gli agenti lo chiamano "COB" e sotto questo acronimo tecnico, è il centro nevralgico della tua linea di autobus che si anima.
Perché il Bus Operations Center è essenziale per il tuo trasporto quotidiano: l'alimentazione e la pulizia degli autobus, il loro stoccaggio e manutenzione ma anche l'accoglienza e l'amministrazione del personale, l'organizzazione del servizio.
I COB possono ospitare da 20 a 300 autobus.
Perché rinnovare i COB?
Pienamente impegnata nella transizione energetica, Île-de-France Mobilités mira a diventare la prima metropoli in Europa con il trasporto pubblico privo di emissioni di carbonio al 100% entro il 2030. Un obiettivo ambizioso ma realistico, che prevede in particolare la sostituzione di autobus e pullman che ancora funzionano a diesel con modelli elettrici o a metano (Natural Gas for Vehicles) con biometano. Il biometano è un gas ottenuto attraverso la fermentazione di composti organici (detriti, rifiuti agricoli, rifiuti...), che dà una seconda vita ai nostri rifiuti.
Ad oggi, 1600 autobus sono ibridi o elettrici e 660 autobus e pullman funzionano a metano.
Ed è per ricevere, "nutrire" e mantenere questi nuovi veicoli, che è necessario rinnovare, adattare o addirittura costruire centri operativi adattati.
Adattare un centro operativo bus: cosa significa?
In termini concreti, ciò significa dotare ogni parcheggio degli autobus di una presa di ricarica a biometano o elettrica. Ciò richiede anche il sostegno e lo sviluppo di un settore di produzione di questo famoso biometano nella regione di Parigi.
La riconversione dei centri operativi bus è già in corso: 6 sono stati dotati di ricariche a biometano e 4 a quelle elettriche. Entro la prima metà del 2022, 30 centri operativi saranno interessati in tutta l'Île-de-France: 4 passeranno all'elettrico, 24 saranno adattati al metano. E il movimento non si fermerà qui perché sono in costruzione nuovi centri operativi.
Chi costruisce questi COB?
Con la concorrenza delle linee di autobus, la maggior parte dei nuovi centri operativi sono costruiti dagli operatori delegati, sotto la supervisione di Île-de-France Mobilités. Altri sono costruiti direttamente da Île-de-France Mobilités come il deposito TZen 4 a Corbeil-Essonnes (91), il deposito TZen 5 a Choisy-le-Roi (94), un deposito a Bondoufle (91) e infine il deposito di Vaux-le-Pénil (77), appena completato.
Da parte sua, RATP, in accordo con Île-de-France Mobilités, ha lanciato un piano di conversione energetica per tutti i suoi depositi entro il 2025.
Con l'apertura alla concorrenza, i futuri depositi saranno effettuati direttamente da Île-de-France Mobilités o dagli operatori dei trasporti nell'ambito della loro delega di servizio pubblico.
Vaux-le-Pénil: il COB del futuro
Mentre molti centri operativi di autobus di nuova generazione sono in costruzione, quello di Vaux-le-Pénil (77) è molto speciale: è il primo COB sotto la gestione diretta del progetto Île-de-France Mobilités che sarà consegnato, a luglio, al delegato Transdev incaricato di gestire le linee di autobus Grand Melun, la cui attività inizierà in agosto su questo sito.
Situato su un sito boschivo di 2,2 ettari, questo COB sarà in grado di ospitare 100 autobus alimentati a gas naturale (NGV). I dipendenti del sito saranno accolti in un edificio che soddisfa i criteri di alta qualità ambientale (HQE) con un tetto verde.
Il COB di Vaux-le-Pénil è costituito da un'officina di 2500 m2 per la manutenzione e la riparazione di autobus, un edificio di 915 m2 dedicato al funzionamento – qui si troveranno la maggior parte degli uffici del sito, la sala di ritiro dei conducenti o la reception per i visitatori, e un parcheggio di 4.800 m2 dove i dipendenti Transdev possono parcheggiare.
A Vaux-le-Pénil saranno gestite non meno di 18 linee di autobus e 3 servizi di trasporto a richiesta
I comuni serviti sono Dammarie-les-Lys, Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Limoges-Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Montereau-sur-le-Jard, Pringy, Rubelles, Vaux-le-Pénil, Voisenon, Villiers en Bière, Saint Fargeau-Ponthierry e Seine-Port.